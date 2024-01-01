Захисники знищили ще 1160 російських окупантів
Сьогодні, 10:15
Росія з початку повномасштабного вторгнення вже втратила в Україні 429 580 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 429580 (+1160) осіб,
– танків ‒ 6779 (+21) од,
– бойових броньованих машин ‒ 12973 (+24) од,
– артилерійських систем – 10606 (+26) од,
– РСЗВ – 1017 (+0) од,
– засоби ППО ‒ 719 (+2) од,
– літаків – 347 (+0) од,
– гелікоптерів – 325 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8268 (+14),
– крилаті ракети ‒ 1922 (+2),
– кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
– підводні човни - 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 14024 (+31) од,
– спеціальна техніка ‒ 1712 (+1)
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 429580 (+1160) осіб,
– танків ‒ 6779 (+21) од,
– бойових броньованих машин ‒ 12973 (+24) од,
– артилерійських систем – 10606 (+26) од,
– РСЗВ – 1017 (+0) од,
– засоби ППО ‒ 719 (+2) од,
– літаків – 347 (+0) од,
– гелікоптерів – 325 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8268 (+14),
– крилаті ракети ‒ 1922 (+2),
– кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
– підводні човни - 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 14024 (+31) од,
– спеціальна техніка ‒ 1712 (+1)
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