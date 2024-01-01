Захисники знищили ще 1160 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.24 орієнтовно склали:



– особового складу ‒ близько 429580 (+1160) осіб,



– танків ‒ 6779 (+21) од,



– бойових броньованих машин ‒ 12973 (+24) од,



– артилерійських систем – 10606 (+26) од,



– РСЗВ – 1017 (+0) од,



– засоби ППО ‒ 719 (+2) од,



– літаків – 347 (+0) од,



– гелікоптерів – 325 (+0) од,



– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8268 (+14),



– крилаті ракети ‒ 1922 (+2),



– кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,



– підводні човни - 1 (+0) од,



– автомобільної техніки та автоцистерн – 14024 (+31) од,



– спеціальна техніка ‒ 1712 (+1)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія з початку повномасштабного вторгнення вже втратила в Україні 429 580 військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.– особового складу ‒ близько 429580 (+1160) осіб,– танків ‒ 6779 (+21) од,– бойових броньованих машин ‒ 12973 (+24) од,– артилерійських систем – 10606 (+26) од,– РСЗВ – 1017 (+0) од,– засоби ППО ‒ 719 (+2) од,– літаків – 347 (+0) од,– гелікоптерів – 325 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8268 (+14),– крилаті ракети ‒ 1922 (+2),– кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,– підводні човни - 1 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн – 14024 (+31) од,– спеціальна техніка ‒ 1712 (+1)

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