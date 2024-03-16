Росіяни готуються до нового наступу влітку, – ISW





Про це ідеться в аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW), пише



Аналітики ISW вважають, що російські війська, ймовірно, продовжуватимуть наступальні дії з метою дестабілізації українських оборонних ліній навесні 2024 року, одночасно готуючись до прогнозованої нової наступальної операції влітку цього року.



Вирішальну роль у здатності України втримати територію зараз і відбити нові атаки росіян найближчими місяцями, ймовірно, відіграватиме надання допомоги від Заходу.



Зараз армія РФ продовжує свої наступальні операції на сході України, щоб не дати ЗСУ стабілізувати оборонні лінії. Основні зусилля росіян зосереджені на просування на захід від Авдіївки.



Хоча останнім часом українським силам вдалося уповільнити просування російських військ на захід від Авдіївки, нестача матеріально-технічних засобів, через затримку допомоги від Заходу, змушує Україну спрямовувати обмежені ресурси на критичні ділянки фронту, що підвищує ризик прориву російських військ на інших менш забезпечених ділянках. Такі дії роблять лінію фронту вразливішою, ніж здається, незважаючи на нинішні відносно повільні темпи просування російських військ.



За даними аналітиків, окупанти можуть форсувати свої спроби прориву до того, як складні погодні умови та особливості рельєфу місцевості навесні перешкоджатимуть ефективному механізованому маневру по обидві сторони лінії фронту. Тому росіяни мають намір скористатися будь-якими здобутками, яких воно досягне найближчими тижнями, а також прогнозами про те, що українські збройні сили можуть бути ще гірше забезпечені влітку цього року, аніж зараз.



За умов отримання західної допомоги Україна зможе більше стабілізувати лінію фронту і підготуватися до відбиття російських наступальних дій.



Також, гостра нестача систем протиповітряної оборони і ракет, ймовірно, різко знизить здатність України захищатися від російських ударів як у тилу, так і на передовій у найближчі тижні, якщо не вирішити цю проблему швидко.



"Відносні успіхи росії цієї весни, навіть тактичні, можуть створити умови для того, щоб російські війська змогли досягти значних оперативних успіхів влітку. Здатність України стабілізувати нинішню лінію фронту цієї весни також не завадить росії здійснити прорив влітку", – ідеться у звіті.



13 лютого Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.



Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Вже наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять.



Пізніше Джонсон повідомив, що Палата представників повернеться до питання допомоги Україні, після вирішення питання фінансування американського уряду. Палата представників підтримала законопроєкт, який визначає фінансування для чверті урядових відомств до вересня.



Видання NBC писало, що республіканці в Палаті представників Конгресу США розробляють власний пакет допомоги для України, який передбачає надання Києву кредитів. Раніше з також ініціативою виступив Дональд Трамп. Натомість Держдепартамент США не вважає, що позики замість прямої допомоги прийнятні для України. Такий крок є недоречним, коли Україна намагається відродити свою економіку.



Цього тижня США оголосили несподіваний пакет підтримки українців на $300 млн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ворог продовжує наступальні дії на кілької напрямках фронту, щоб дестабілізувати українські оборонні лінії для підготовки чергового наступу влітку 2024 року.Про це ідеться в аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW), пише LB.ua Аналітики ISW вважають, що російські війська, ймовірно, продовжуватимуть наступальні дії з метою дестабілізації українських оборонних ліній навесні 2024 року, одночасно готуючись до прогнозованої нової наступальної операції влітку цього року.Вирішальну роль у здатності України втримати територію зараз і відбити нові атаки росіян найближчими місяцями, ймовірно, відіграватиме надання допомоги від Заходу.Зараз армія РФ продовжує свої наступальні операції на сході України, щоб не дати ЗСУ стабілізувати оборонні лінії. Основні зусилля росіян зосереджені на просування на захід від Авдіївки.Хоча останнім часом українським силам вдалося уповільнити просування російських військ на захід від Авдіївки, нестача матеріально-технічних засобів, через затримку допомоги від Заходу, змушує Україну спрямовувати обмежені ресурси на критичні ділянки фронту, що підвищує ризик прориву російських військ на інших менш забезпечених ділянках. Такі дії роблять лінію фронту вразливішою, ніж здається, незважаючи на нинішні відносно повільні темпи просування російських військ.За даними аналітиків, окупанти можуть форсувати свої спроби прориву до того, як складні погодні умови та особливості рельєфу місцевості навесні перешкоджатимуть ефективному механізованому маневру по обидві сторони лінії фронту. Тому росіяни мають намір скористатися будь-якими здобутками, яких воно досягне найближчими тижнями, а також прогнозами про те, що українські збройні сили можуть бути ще гірше забезпечені влітку цього року, аніж зараз.За умов отримання західної допомоги Україна зможе більше стабілізувати лінію фронту і підготуватися до відбиття російських наступальних дій.Також, гостра нестача систем протиповітряної оборони і ракет, ймовірно, різко знизить здатність України захищатися від російських ударів як у тилу, так і на передовій у найближчі тижні, якщо не вирішити цю проблему швидко."Відносні успіхи росії цієї весни, навіть тактичні, можуть створити умови для того, щоб російські війська змогли досягти значних оперативних успіхів влітку. Здатність України стабілізувати нинішню лінію фронту цієї весни також не завадить росії здійснити прорив влітку", – ідеться у звіті.13 лютого Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Вже наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представниківзаявив, що представники документ не ухвалять.Пізніше Джонсон повідомив, що Палата представників повернеться до питання допомоги Україні, після вирішення питання фінансування американського уряду. Палата представників підтримала законопроєкт, який визначає фінансування для чверті урядових відомств до вересня.Видання NBC писало, що республіканці в Палаті представників Конгресу США розробляють власний пакет допомоги для України, який передбачає надання Києву кредитів. Раніше з також ініціативою виступив Дональд Трамп. Натомість Держдепартамент США не вважає, що позики замість прямої допомоги прийнятні для України. Такий крок є недоречним, коли Україна намагається відродити свою економіку.Цього тижня США оголосили несподіваний пакет підтримки українців на $300 млн.

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