Великий піст 2024 року: коли починається і закінчується, що можна і не можна їсти
Сьогодні, 08:20
2024 року християни будуть святкувати Великдень 5 травня, отже Великий піст розпочнеться у понеділок, 18 березня, і закінчиться у суботу, 4 травня. Щороку цей період триває 48 днів.
Розпочинає Великодній піст Чотиридесятниця (40 днів) і завершує Страсна седмиця (останній тиждень перед Великоднем), передає Вісник.
Існують загальні рекомендації, яких потрібно дотримуватися. Зокрема, перелік заборонених продуктів і страв. Віряни використовують цей період, щоб очиститися від гріхів і з чистою душею увійти в святкування Світлого дня. Також це пам'ять про сорокаденний піст Ісуса Христа, якого він дотримувався перед своїм розп'яттям та Воскресінням.
Що означає Великий піст: історія
Великий піст був встановлений Церквою у пам'ять про поневіряння Сина Божого пустелею. Він протягом 40 днів відмовляв собі у спокусі, не споживав в їжу м'ясні страви, не веселився і не розважався.
Перший день Великоднього посту носить назву Чистий понеділок, а весь перший тиждень — Чистою седмицею. Наші предки цього дня їли гриби, солонощі, квашення. Другий тиждень посту називають Друга седмиця. В давнину дівчата в цей період починали вишивати свій майбутній одяг для вінчання.
Третій та четвертий тижні в Церкві називають Хрестопоклонними. В четвер зазвичай господині пекли печиво з пісного тіста у вигляді "хрестів" із родзинками посередині. Хрест був особливо шанований серед вірян, адже Ісус Христос прийняв смерть заради людства саме на хресті.
П'ятий тиждень називають Похвальною седмицею, а шостий — Вербною неділею. Субота Вербної неділі називається Лазаревою суботою, адже цього дня згадують Лазаря, що був братом Марфи і Марії. Його воскресив Ісус Христос.
Що можна їсти у Великий піст 2024 року
У період Великого посту віряни готуються до святкування Великодня не лише духовно, але і тілесно. Під час посту більше часу відводиться для молитов, духовного читання. А тілесна підготовка — це відмова від скоромної їжі. На вашому столі повинні бути лише пісні страви. У Великий піст потрібно хоча б раз причаститися і сповідатися.
Під час Великого посту забороняється вживати в їжу м'ясні продукти, рибу, яйця, молоко, а ще споживати продукти частіше одного разу на день, пити алкогольні напої, палити. Дозволяється рослинна їжа (фрукти, овочі, сухофрукти), соління і квашення, сухарі, чай, бублики, гриби, горіхи, чорний і сірий хліб, каші на воді, киселі. Необхідно на увесь цей час відмовитися від лихослів'я та тілесних втіх.
По суботах та неділях, а також в дні великих свят, які збігаються з Великим постом, дозволяється додати до раціону пісну олію, вино, а вживання їжі збільшується до двох разів на день.
Слід зазначити, що перші чотири дні посту і вся Страсна седмиця (останній тиждень) вважаються найсуворішими. В Чистий понеділок (перший день посту) та Велику п'ятницю (остання перед Великоднем) заборонено вживати їжу. А ось в першу п'ятницю Великого посту дозволяється їсти тільки відварену пшеницю з цукром чи медом.
Існує і певний графік харчування, якого варто дотримуватися в інші дні посту:
понеділок, середа, п'ятниця — сухоїдіння (компоти, вода, овочі та фрукти);
вівторок і четвер — гаряча їжа без олії;
субота і неділя — гаряча їжа з олією.
З дозволу священника послаблення посту дозволяється вагітним жінкам, хворим, дітям та літнім людям. Також можна не дотримуватися його правил тим, хто подорожує.
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Розпочинає Великодній піст Чотиридесятниця (40 днів) і завершує Страсна седмиця (останній тиждень перед Великоднем), передає Вісник.
Існують загальні рекомендації, яких потрібно дотримуватися. Зокрема, перелік заборонених продуктів і страв. Віряни використовують цей період, щоб очиститися від гріхів і з чистою душею увійти в святкування Світлого дня. Також це пам'ять про сорокаденний піст Ісуса Христа, якого він дотримувався перед своїм розп'яттям та Воскресінням.
Що означає Великий піст: історія
Великий піст був встановлений Церквою у пам'ять про поневіряння Сина Божого пустелею. Він протягом 40 днів відмовляв собі у спокусі, не споживав в їжу м'ясні страви, не веселився і не розважався.
Перший день Великоднього посту носить назву Чистий понеділок, а весь перший тиждень — Чистою седмицею. Наші предки цього дня їли гриби, солонощі, квашення. Другий тиждень посту називають Друга седмиця. В давнину дівчата в цей період починали вишивати свій майбутній одяг для вінчання.
Третій та четвертий тижні в Церкві називають Хрестопоклонними. В четвер зазвичай господині пекли печиво з пісного тіста у вигляді "хрестів" із родзинками посередині. Хрест був особливо шанований серед вірян, адже Ісус Христос прийняв смерть заради людства саме на хресті.
П'ятий тиждень називають Похвальною седмицею, а шостий — Вербною неділею. Субота Вербної неділі називається Лазаревою суботою, адже цього дня згадують Лазаря, що був братом Марфи і Марії. Його воскресив Ісус Христос.
Що можна їсти у Великий піст 2024 року
У період Великого посту віряни готуються до святкування Великодня не лише духовно, але і тілесно. Під час посту більше часу відводиться для молитов, духовного читання. А тілесна підготовка — це відмова від скоромної їжі. На вашому столі повинні бути лише пісні страви. У Великий піст потрібно хоча б раз причаститися і сповідатися.
Під час Великого посту забороняється вживати в їжу м'ясні продукти, рибу, яйця, молоко, а ще споживати продукти частіше одного разу на день, пити алкогольні напої, палити. Дозволяється рослинна їжа (фрукти, овочі, сухофрукти), соління і квашення, сухарі, чай, бублики, гриби, горіхи, чорний і сірий хліб, каші на воді, киселі. Необхідно на увесь цей час відмовитися від лихослів'я та тілесних втіх.
По суботах та неділях, а також в дні великих свят, які збігаються з Великим постом, дозволяється додати до раціону пісну олію, вино, а вживання їжі збільшується до двох разів на день.
Слід зазначити, що перші чотири дні посту і вся Страсна седмиця (останній тиждень) вважаються найсуворішими. В Чистий понеділок (перший день посту) та Велику п'ятницю (остання перед Великоднем) заборонено вживати їжу. А ось в першу п'ятницю Великого посту дозволяється їсти тільки відварену пшеницю з цукром чи медом.
Існує і певний графік харчування, якого варто дотримуватися в інші дні посту:
понеділок, середа, п'ятниця — сухоїдіння (компоти, вода, овочі та фрукти);
вівторок і четвер — гаряча їжа без олії;
субота і неділя — гаряча їжа з олією.
З дозволу священника послаблення посту дозволяється вагітним жінкам, хворим, дітям та літнім людям. Також можна не дотримуватися його правил тим, хто подорожує.
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