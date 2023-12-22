Лілія Ребрик втретє стала мамою і розсекретила ім'я дитини

Лілія Ребрик втретє стала мамою.



Радісною звісткою 42-річна знаменитість поділилася в Instagram. Артистка опублікувала знімок, на якому вона з чоловіком, Андрієм Диким, тримає ручку новонародженої донечки.



Як зазначила Лілія Ребрик, доньку назвали Аделіною. На браслеті видніється вага дівчинки – 3.5 кг. Більше подробиць ведуча розкривати не стала, а лише побажала щастя немовляті, передає



"Наша Адель. Дика Аделіна Андріївна. Будь щасливою, донечко", - зворушила підписом зіркова мама.



Своєю чергою, у коментарях прихильники не могли стримати емоцій від чудової новини й написали безліч привітань і побажань для Адель і її зіркової родини. Окрім того, колеги також взялися вітати родину Лілії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська ведучавтретє стала мамою.Радісною звісткою 42-річна знаменитість поділилася в Instagram. Артистка опублікувала знімок, на якому вона з чоловіком,, тримає ручку новонародженої донечки.Як зазначила Лілія Ребрик, доньку назвали. На браслеті видніється вага дівчинки – 3.5 кг. Більше подробиць ведуча розкривати не стала, а лише побажала щастя немовляті, передає ТСН "Наша Адель. Дика Аделіна Андріївна. Будь щасливою, донечко", - зворушила підписом зіркова мама.Своєю чергою, у коментарях прихильники не могли стримати емоцій від чудової новини й написали безліч привітань і побажань для Адель і її зіркової родини. Окрім того, колеги також взялися вітати родину Лілії.

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