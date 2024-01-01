На Волині розшукують зниклого 37-річного чоловіка

Козуба Ігоря Леонідовича, 16 листопада 1986 року народження, жителя Ковеля.



Про це 15 березня повідомила патрульна поліція Волині у фейсбуці.



Чоловік 14 березня 2024 близько 22:30 год. виїхав з дому на своєму автомобілі «BMW X-5» та не повернувся. Де перебуває зараз невідомо.





Прохання до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого громадянина, повідомити поліцію за телефонами:



тел./факс. (03352) 5-32-84, моб. 095-3024445 або 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оперативники Ковельського районного управління поліції розшукують безвісти зниклого, 16 листопада 1986 року народження, жителя Ковеля.Про це 15 березня повідомила патрульна поліція Волині у фейсбуці.Чоловік 14 березня 2024 близько 22:30 год. виїхав з дому на своєму автомобілі «BMW X-5» та не повернувся. Де перебуває зараз невідомо.Прохання до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого громадянина, повідомити поліцію за телефонами:тел./факс. (03352) 5-32-84, моб. 095-3024445 або 102.

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