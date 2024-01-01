На Волині розшукують зниклого 37-річного чоловіка
Сьогодні, 03:18
Оперативники Ковельського районного управління поліції розшукують безвісти зниклого Козуба Ігоря Леонідовича, 16 листопада 1986 року народження, жителя Ковеля.
Про це 15 березня повідомила патрульна поліція Волині у фейсбуці.
Чоловік 14 березня 2024 близько 22:30 год. виїхав з дому на своєму автомобілі «BMW X-5» та не повернувся. Де перебуває зараз невідомо.
Прохання до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого громадянина, повідомити поліцію за телефонами:
тел./факс. (03352) 5-32-84, моб. 095-3024445 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це 15 березня повідомила патрульна поліція Волині у фейсбуці.
Чоловік 14 березня 2024 близько 22:30 год. виїхав з дому на своєму автомобілі «BMW X-5» та не повернувся. Де перебуває зараз невідомо.
Прохання до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого громадянина, повідомити поліцію за телефонами:
тел./факс. (03352) 5-32-84, моб. 095-3024445 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині розшукують зниклого 37-річного чоловіка
Сьогодні, 03:18
16 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Вирізана сцена з нагородженням фільму «20 днів у Маріуполі» повернеться до телеверсії «Оскара-2024»
15 березень, 23:41
Ракетні удари по Одесі: кількість загиблих ще більше зросла
15 березень, 23:11