За 15 хвилин і без обстежень: як отримати швидко медичну довідку у Луцьку





Про це йдеться у розслідуванні



Більшість людей сприймає медичний огляд як звичайну формальність. Адже насамперед націлені не на перевірку здоров'я, а на отримання довідки, яка дозволить влаштуватися на роботу, отримати право на зброю, сісти за кермо.



Але за 400 гривень і всього за 15 хвилин у Луцьку можна отримати висновок про цілковите здоров'я без необхідних обстежень.



«Уявімо, умовний Василь вирішив отримати водійське посвідчення. Перед тим, як приступити до навчання в автошколі, треба пройти медогляд і отримати спеціальну довідку. Це займе не один день. А хто з нас любить чекати в чергах під кабінетами? І Василь не виняток.



Аж раптом чоловік натрапляє на рекламу медичного центру, який обіцяє видати йому будь-яку довідку всього за 15 хвилин. Чому б не спробувати? Ми не хочемо бути, як Василь. Але для того, щоб розібратися, як це працює і хто заробляє гроші на довідках сумнівного походження, навідалися в такий медичний центр у Луцьку в ролі клієнтів.



За кілька днів з фотокартками і результатами на визначення групи крові ми повернулись в медичний центр. Все та ж пані на рецепції попросила заповнити бланк з особистими даними. А потім провела до кабінету. Там було двоє людей в білих халатах, які взялися проводити медогляд.



Мене попередили, що обстежуватимуть терапевт і офтальмолог. Втім, в жінок не було традиційних для медиків бейджиків з іменами чи спеціалізацією. А коли я сказала, що страждаю від синдрому сухості ока, жінка, яка перевіряла мій зір, порадила проконсультуватися з офтальмологом.



Після того, як я назвала букви, мені поміряли артеріальний тиск і видали довідку. Документ обійшовся у 400 гривень. Цей експрес-спосіб обстежень викликав у нас певні сумніви. Чи має медична довідка з таким оглядом юридичну силу при отриманні посвідчення водія?» – зазначає журналістка.



Як пояснив директор «Волинського медичного центру терапії залежностей» Ігор Шкаровецький, насамперед для отримання таких довідок, треба пройти медичні огляди у психіатра і нарколога. Лікар-терапевт - голова комісії, лікар-невропатолог, отоларинголог, офтальмолог і лікар-хірург. І базові обстеження, які необхідно пройти для цього, - загальний аналіз крові та сечі, аналіз крові на цукор, електрокардіограма, обстеження гостроти і полів зору, обстеження вестибулярного апарату, визначення групи крові та резус-фактору.



«Згідно з квитанцією, довідку мені видало приватне підприємство «Начмед». Хоча на фасаді закладу назва медичного центру не розміщена. Очевидно, що обстеження в «Начмеді», м'яко кажучи, відрізняється від тієї процедури, яку ми зазвичай проходимо в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я.



Насамперед, відсутністю огляду психіатра. Не кажучи вже про решту спеціалістів та аналізів. Тож ви тільки уявіть, хто може сісти за кермо або ж взяти до рук зброю на підставі довідки від «Начмеда».



Вдруге ми навідались у цей медичний центр, щоб з'ясувати, хто ж все-таки мене оглядав і чому документ видали без довідки психіатра. Представник «Начмеда» заборонив відеозйомку, а також відмовився назвати своє ім'я та посаду в медцентрі. Замість відповісти на прості запитання, він влаштував нам екзамен на знання медичного законодавства», - йдеться у розслідуванні.



Ірина Кравчук

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За 400 гривень і всього за 15 хвилин можна отримати висновок про цілковите здоров'я. Звісно, за гроші.Про це йдеться у розслідуванні «Сили правди» Більшість людей сприймає медичний огляд як звичайну формальність. Адже насамперед націлені не на перевірку здоров'я, а на отримання довідки, яка дозволить влаштуватися на роботу, отримати право на зброю, сісти за кермо.Але за 400 гривень і всього за 15 хвилин у Луцьку можна отримати висновок про цілковите здоров'я без необхідних обстежень.«Уявімо, умовний Василь вирішив отримати водійське посвідчення. Перед тим, як приступити до навчання в автошколі, треба пройти медогляд і отримати спеціальну довідку. Це займе не один день. А хто з нас любить чекати в чергах під кабінетами? І Василь не виняток.Аж раптом чоловік натрапляє на рекламу медичного центру, який обіцяє видати йому будь-яку довідку всього за 15 хвилин. Чому б не спробувати? Ми не хочемо бути, як Василь. Але для того, щоб розібратися, як це працює і хто заробляє гроші на довідках сумнівного походження, навідалися в такий медичний центр у Луцьку в ролі клієнтів.За кілька днів з фотокартками і результатами на визначення групи крові ми повернулись в медичний центр. Все та ж пані на рецепції попросила заповнити бланк з особистими даними. А потім провела до кабінету. Там було двоє людей в білих халатах, які взялися проводити медогляд.Мене попередили, що обстежуватимуть терапевт і офтальмолог. Втім, в жінок не було традиційних для медиків бейджиків з іменами чи спеціалізацією. А коли я сказала, що страждаю від синдрому сухості ока, жінка, яка перевіряла мій зір, порадила проконсультуватися з офтальмологом.Після того, як я назвала букви, мені поміряли артеріальний тиск і видали довідку. Документ обійшовся у 400 гривень. Цей експрес-спосіб обстежень викликав у нас певні сумніви. Чи має медична довідка з таким оглядом юридичну силу при отриманні посвідчення водія?» – зазначає журналістка.Як пояснив директор «Волинського медичного центру терапії залежностей» Ігор Шкаровецький, насамперед для отримання таких довідок, треба пройти медичні огляди у психіатра і нарколога. Лікар-терапевт - голова комісії, лікар-невропатолог, отоларинголог, офтальмолог і лікар-хірург. І базові обстеження, які необхідно пройти для цього, - загальний аналіз крові та сечі, аналіз крові на цукор, електрокардіограма, обстеження гостроти і полів зору, обстеження вестибулярного апарату, визначення групи крові та резус-фактору.«Згідно з квитанцією, довідку мені видало приватне підприємство «Начмед». Хоча на фасаді закладу назва медичного центру не розміщена. Очевидно, що обстеження в «Начмеді», м'яко кажучи, відрізняється від тієї процедури, яку ми зазвичай проходимо в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я.Насамперед, відсутністю огляду психіатра. Не кажучи вже про решту спеціалістів та аналізів. Тож ви тільки уявіть, хто може сісти за кермо або ж взяти до рук зброю на підставі довідки від «Начмеда».Вдруге ми навідались у цей медичний центр, щоб з'ясувати, хто ж все-таки мене оглядав і чому документ видали без довідки психіатра. Представник «Начмеда» заборонив відеозйомку, а також відмовився назвати своє ім'я та посаду в медцентрі. Замість відповісти на прості запитання, він влаштував нам екзамен на знання медичного законодавства», - йдеться у розслідуванні.Ірина Кравчук

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