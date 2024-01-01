Вирізана сцена з нагородженням фільму «20 днів у Маріуполі» повернеться до телеверсії «Оскара-2024»

Вирізана сцена з нагородженням фільму «20 днів у Маріуполі» повернеться до телеверсії «Оскара-2024»
Кіноакадемія США після скандалу з вирізанням моменту нагородження фільму "20 днів у Маріуполі" ухвалила рішення повернути цю сцену до міжнародної версії "Оскара-2024".

Про це повідомляє видання "Deadline", передає ТСН.

Вочевидь, до українців дослухалися після того, як офіційний телеканал-транслятор цьогорічної Кінопремії "Суспільне", написав офіційне звернення до кіноакадемії США з протестом. Так, іноземні організатори погодилися перемонтувати скорочену 90-хвилинну версію "Оскар-2024", яку надаватимуть міжнародним ліцензіатам. Зокрема, відтепер у ній буде присутнє як вручення статуетки українській стрічці, так і потужна промова режисера Мстислава Чернова, яка довела до сліз.

Також іноземне видання взяло коментар у виконавчого продюсера телеканалу "Суспільне Культура" Лук'яна Галкіна. Так, фахівець слушно зауважив, що минулоріч у 90-хвилинній версії "Оскара" російським кіношникам усе ж знайшлося місце у міжнародній версії, де вони виголошували промову після перемоги фільму "Навальний" в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".

"Цікавий факт: минулорічна категорія "Найкращий документальний фільм" була включена в 90-хвилинну міжнародну версію, як і політична промова Юлії Навальної. Я не дуже вірю, що Disney планує сценарій 90-хвилинної версії без урахування прогнозів переможців – це звучить непереконливо для високоефективного шоу. "20 днів у Маріуполі" – це не лише видатний документальний фільм, це унікальне свідчення про російські злочини, і вся команда буквально ризикувала життям, щоб зняти його. Тому надзвичайно важливо мати цю історичну подію та історичну промову Мстислава Чернова у всіх версіях", – наголосив Галкін.

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Теги: оскар, скандал
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