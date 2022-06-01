Ракетні удари по Одесі: кількість загиблих ще більше зросла
Сьогодні, 23:11
Внаслідок підступного подвійного удару ракетами, якого завдали російські терористи у п’ятницю, 15 березня, по місту Одесі, загинуло вже 20 осіб.
Про це повідомили у ДСНС України.
“Кількість загиблих унаслідок ворожого ракетного удару по Одесі зросла до 20 осіб”, — йдеться у повідомленні.
Раніше голова Одеської ОДА Олег Кіпер повідомляв про 16 загиблих. Також, за його словами, 55 людей перебували у лікарні, 10 з них — у важкому стані.
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Про це повідомили у ДСНС України.
“Кількість загиблих унаслідок ворожого ракетного удару по Одесі зросла до 20 осіб”, — йдеться у повідомленні.
Раніше голова Одеської ОДА Олег Кіпер повідомляв про 16 загиблих. Також, за його словами, 55 людей перебували у лікарні, 10 з них — у важкому стані.
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