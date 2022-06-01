Ракетні удари по Одесі: кількість загиблих ще більше зросла





Про це повідомили у ДСНС України.



“Кількість загиблих унаслідок ворожого ракетного удару по Одесі зросла до 20 осіб”, — йдеться у повідомленні.



Раніше голова Одеської ОДА Олег Кіпер повідомляв

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок підступного подвійного удару ракетами, якого завдали російські терористи у п’ятницю, 15 березня, по місту Одесі, загинуло вже 20 осіб.Про це повідомили у ДСНС України.“Кількість загиблих унаслідок ворожого ракетного удару по Одесі зросла до 20 осіб”, — йдеться у повідомленні.Раніше голова Одеської ОДАповідомляв про 16 загиблих. Також, за його словами, 55 людей перебували у лікарні, 10 з них — у важкому стані.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію