На Волинь прибудуть 500 вимушених переселенців із Донеччини

Волинь готується прийняти 500 вимушених, де тривають активні бойові дії.Про це у фейсбуці інформує Волинська ОВА.Сьогодні, 27 березня, відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Волинській ОДА. Серед питань порядку денного – прийом та порядок розміщення евакуйованого цивільного населення з Донецької області.За словами директорки департаменту соціальної та ветеранської політики облдержадміністрації, вже у травні в область прибуде чотири евакуаційні потяги. Тож нині тривають підготовчі роботи: розроблений план прийняття евакуації, визначено точку, куди прибуватимуть люди, затверджений порядок взаємодії між органами виконавчої влади та благодійними організаціями.«Найбільше навантаження буде саме на приймаючі громади. Відтак, відпрацьовуємо механізм, щоб всі помешкання, які пропонують, особливо в приватному секторі, були дійсно придатними для життя. В нас є ще час, аби підготуватися та гідно зустріти людей, – зауважила Оксана Гобод. – Також звертаюся до членів Рад ВПО на місцях, аби допомогли людям соціалізуватися на Волині. Щоб вони не відчували себе на чужині та швидше звикали до нового місця проживання».Окрім того, заступниця директора департаменту соціальної та ветеранської політики облдержадміністраціїдетально розповіла про продовження виплат допомоги на проживання, а також розширення інструментів підтримки внутрішньо переміщених осіб.Як зазначила посадовиця, Уряд поступово змінює підхід до надання державної фінансової допомоги внутрішньо переміщеним особам. Це пов’язано з необхідністю оптимізувати бюджетні витрати та стимулювати людей працездатного віку шукати роботу.До слова, станом на 1 січня 2024 року на Волині фінансову допомогу отримували 16 841 внутрішньо переміщена особа. У березні автоматичний перерахунок виплат провели для найбільш вразливих категорій, а саме – 4 566 чоловік.Насамкінець голова Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Волинській ОДАдодала:«Активніше долучайтеся до роботи Рад ВПО для того, щоб ми були дійсно тою потужною силою, яка б могла щось змінювати на краще тут, в області, і допомагати не лише собі, а й іншим переселенцям для інтеграції та адаптації на новому місці».