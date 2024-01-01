У містечку на Волині люди обурені псами на вулицях

У містечку на Волині люди обурені псами на вулицях
До Любешівської селищної ради надходять нарікання від жителів селища на те, що собаки створюють їм некомфортні умови перебування.

Про це повідомляє Нове життя.

Головна спеціалістка – інспекторка з благоустрою відділу житлово-комунального господарства та благоустрою Управління КБ ЖКГ КВ Любешівської селищної ради Світлана Черевко наголошує, що надходять нарікання від жителів селища на те, що собаки створюють їм некомфортні умови перебування. Зокрема, люди акцентують увагу, що собаки є бродячими, нічийними.

Проте чимало собак, які вподобали вулиці Любешова, переконана Світлана Федорівна, мають господарів та дім. Про це свідчать нашийники на псах, їхня вгодованість та зовнішній вигляд.

«Тому Любешівська селищна рада нагадує, що фізичні та юридичні особи, які утримують домашніх тварин, зобов’язані дотримуватися вимог нормативно-правових актів, санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил, а також не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей, а також інших тварин. Прохання до усіх власників собак: утримуйте своїх тварин на власних територіях! Для вас – це домашні улюбленці, милі чотирилапі створіння. А для інших людей – це загроза і небезпека», – підсумовує інспекторка з благоустрою Світлана Черевко.


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Теги: тварини, Волинь
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