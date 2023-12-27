У Луцьку у 22-річного пішохода-порушника знайшли наркотики

У Луцьку патрульні виявили, ймовірно, наркотичні речовини у пішохода-порушника.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Нещодавно у Луцьку патрульні помітили двох громадян, які перейшли проїзну частину дороги поза пішохідним переходом. Під час спілкування із поліцейськими, один з чоловіків підозріло себе поводив та нервував.Патрульні вирішили провести йому поверхневу перевірку. Під час якої у 22-річного хлопця інспектори виявили згорток з речовиною рослинного походження.На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу, яка надасть правову кваліфікацію діям громадянина.Наразі відомо, що за цим фактом відомості внесені ЄРДР за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ.