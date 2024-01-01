Вибухи у житловому районі Харкова: 10 поранених, 1 загиблий

Вибухи у житловому районі Харкова: 10 поранених, 1 загиблий
Два вибухи пролунали у Харкові вдень 27 березня Росіяни завдали двох ударів по Шевченківському району міста.

Про це у телеграмі повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Удар прийшовся по житловому мікрорайону Харкова у багатоквартирні будинки. Є загиблі та поранені.

«Це черговий акт кривавого терору проти українців. На дану хвилину відомо про одного загиблого», - зазначив Терехов.

Від удару вже постраждали 10 людей, 4 з них діти. Сильно пошкоджені пʼятиповерхові будинки, де жили люди. Також постраждав інститут невідкладної хірургії.

Чим агресор наносив удар по мирним мешканцям Харкова наразі встановлюється.

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Теги: обстріл, війна
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