Вибухи у житловому районі Харкова: 10 поранених, 1 загиблий

Два вибухи пролунали у Харкові вдень 27 березня Росіяни завдали двох ударів по Шевченківському району міста.Про це у телеграмі повідомив Харківський міський головапо житловому мікрорайону Харкова у багатоквартирні будинки. Є загиблі та поранені.«Це черговий акт кривавого терору проти українців. На дану хвилину відомо про одного загиблого», - зазначив Терехов.Від удару вже постраждали 10 людей, 4 з них діти. Сильно пошкоджені пʼятиповерхові будинки, де жили люди. Також постраждав інститут невідкладної хірургії.Чим агресор наносив удар по мирним мешканцям Харкова наразі встановлюється.