На Волині рятувальники допомогли дитині, яка застрягла ногою у стійці баскетбольного кільця





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні, 27 березня, о 13:28 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що у місті Нововолинську на вулиці Кауркова дитина, граючись на майданчику, застрягла ногою у металевій стійці баскетбольного кільця.



Рятувальники 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинська прибули на допомогу і за допомогою гідроінструменту звільнили ногу дитини.

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