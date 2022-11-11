На Волині рятувальники допомогли дитині, яка застрягла ногою у стійці баскетбольного кільця

На Волині рятувальники допомогли дитині, яка застрягла ногою у стійці баскетбольного кільця
На Волині рятувальники врятували дитину, яка застрягла ногою у стійці баскетбольного кільця.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні, 27 березня, о 13:28 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що у місті Нововолинську на вулиці Кауркова дитина, граючись на майданчику, застрягла ногою у металевій стійці баскетбольного кільця.

Рятувальники 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинська прибули на допомогу і за допомогою гідроінструменту звільнили ногу дитини.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, дитина, рятувальники
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