На Волині рятувальники допомогли дитині, яка застрягла ногою у стійці баскетбольного кільця
Сьогодні, 16:31
На Волині рятувальники врятували дитину, яка застрягла ногою у стійці баскетбольного кільця.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 27 березня, о 13:28 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що у місті Нововолинську на вулиці Кауркова дитина, граючись на майданчику, застрягла ногою у металевій стійці баскетбольного кільця.
Рятувальники 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинська прибули на допомогу і за допомогою гідроінструменту звільнили ногу дитини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 27 березня, о 13:28 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що у місті Нововолинську на вулиці Кауркова дитина, граючись на майданчику, застрягла ногою у металевій стійці баскетбольного кільця.
Рятувальники 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинська прибули на допомогу і за допомогою гідроінструменту звільнили ногу дитини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Вибухи у житловому районі Харкова: 10 поранених, 1 загиблий
Сьогодні, 16:46
У селі на Волині – скандал через будівництво церкви УПЦ МП
Сьогодні, 16:39
На Волині рятувальники допомогли дитині, яка застрягла ногою у стійці баскетбольного кільця
Сьогодні, 16:31
У Будапешті – багатотисячні протести проти Орбана
Сьогодні, 16:03
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Сьогодні, 15:47