У Будапешті – багатотисячні протести проти Орбана

Віктора Орбана.



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Протестувальники пройшли від будівлі Генеральної прокуратури до парламенту з вигуками «У відставку, у відставку», багато хто зі смолоскипами.



Це відбулося на тлі оприлюднення аудіозапису, який може свідчити про змову угорських урядовців, аби приховати корупцію.



Запис опублікував колишній інсайдер уряду Петер Мадяр, який неодноразово звинувачував уряд Орбана в масштабній корупції, створенні кумівської системи олігархів і наклепах на опонентів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тисячі людей у Будапешті вийшли на протест за відставку прем’єр УгорщиниПро це повідомляє Reuters Протестувальники пройшли від будівлі Генеральної прокуратури до парламенту з вигуками «У відставку, у відставку», багато хто зі смолоскипами.Це відбулося на тлі оприлюднення аудіозапису, який може свідчити про змову угорських урядовців, аби приховати корупцію.Запис опублікував колишній інсайдер уряду, який неодноразово звинувачувавв масштабній корупції, створенні кумівської системи олігархів і наклепах на опонентів.

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