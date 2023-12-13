У Будапешті – багатотисячні протести проти Орбана
Сьогодні, 16:03
Тисячі людей у Будапешті вийшли на протест за відставку прем’єр Угорщини Віктора Орбана.
Про це повідомляє Reuters.
Протестувальники пройшли від будівлі Генеральної прокуратури до парламенту з вигуками «У відставку, у відставку», багато хто зі смолоскипами.
Це відбулося на тлі оприлюднення аудіозапису, який може свідчити про змову угорських урядовців, аби приховати корупцію.
Запис опублікував колишній інсайдер уряду Петер Мадяр, який неодноразово звинувачував уряд Орбана в масштабній корупції, створенні кумівської системи олігархів і наклепах на опонентів.
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Про це повідомляє Reuters.
Протестувальники пройшли від будівлі Генеральної прокуратури до парламенту з вигуками «У відставку, у відставку», багато хто зі смолоскипами.
Це відбулося на тлі оприлюднення аудіозапису, який може свідчити про змову угорських урядовців, аби приховати корупцію.
Запис опублікував колишній інсайдер уряду Петер Мадяр, який неодноразово звинувачував уряд Орбана в масштабній корупції, створенні кумівської системи олігархів і наклепах на опонентів.
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