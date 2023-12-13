У Будапешті – багатотисячні протести проти Орбана

У Будапешті – багатотисячні протести проти Орбана
Тисячі людей у Будапешті вийшли на протест за відставку прем’єр Угорщини Віктора Орбана.

Про це повідомляє Reuters.

Протестувальники пройшли від будівлі Генеральної прокуратури до парламенту з вигуками «У відставку, у відставку», багато хто зі смолоскипами.
У Будапешті – багатотисячні протести проти Орбана

Це відбулося на тлі оприлюднення аудіозапису, який може свідчити про змову угорських урядовців, аби приховати корупцію.
У Будапешті – багатотисячні протести проти Орбана

Запис опублікував колишній інсайдер уряду Петер Мадяр, який неодноразово звинувачував уряд Орбана в масштабній корупції, створенні кумівської системи олігархів і наклепах на опонентів.
У Будапешті – багатотисячні протести проти Орбана

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Теги: Угорщина, політика
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