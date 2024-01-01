У селі на Волині – скандал через будівництво церкви УПЦ МП





Більшість місцевих мешканців – проти і кажуть, що не дадуть цього зробити, повідомляє



Про будівництво московської церкви повідомив воїн 14-ої бригади, колишній очільник Іваничівської райради, а нині депутат Володимирської райради Віктор Вілентко на своїй сторінці у фейсбуці. А також підтвердив місцевий мешканець Володимир Матвіюк.



Володимир повідомив, що 26 березня жителі Мишева прогнали від будинку, у якому відбуваються служби УПЦ МП, трактора. Адже більшість жителів села, мовляв, проти цього будівництва і не дадуть йому навіть розпочатись.



Володимир Матвіюк переконаний, що будівництво цього храму – незаконне.



Нагадаємо, перехід мишівської громади до ПЦУ був тривалим і скандальним. Під час зборів 10 лютого 2019 року жителі підтримали рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України. А через кілька днів написали прохання на ім’я владики Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України. Громаду перейменували, прийняли до ПЦУ. Проте у червні 2019-го року громада УПЦ подала до суду на скасування рішення про передачу церкви до ПЦУ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Мишів Іваничівської громади на Волині спалахнув скандал через ймовірне будівництво церкви УПЦ МП.Більшість місцевих мешканців – проти і кажуть, що не дадуть цього зробити, повідомляє Буг Про будівництво московської церкви повідомив воїн 14-ої бригади, колишній очільник Іваничівської райради, а нині депутат Володимирської райрадина своїй сторінці у фейсбуці. А також підтвердив місцевий мешканецьВолодимир повідомив, що 26 березня жителі Мишева прогнали від будинку, у якому відбуваються служби УПЦ МП, трактора. Адже більшість жителів села, мовляв, проти цього будівництва і не дадуть йому навіть розпочатись.Володимир Матвіюк переконаний, що будівництво цього храму – незаконне.Нагадаємо,до ПЦУ був тривалим і скандальним. Під час зборів 10 лютого 2019 року жителі підтримали рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України. А через кілька днів написали прохання на ім’я владики Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України. Громаду перейменували, прийняли до ПЦУ. Проте у червні 2019-го року громада УПЦ подала до суду на скасування рішення про передачу церкви до ПЦУ.

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