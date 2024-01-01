Російський окупант розстріляв мешканця Київщини, щоб відібрати мобільний телефон

Російський окупант розстріляв мешканця Київщини, щоб відібрати мобільний телефон
СБУ повідомила про підозру рашисту, який розстріляв мешканця Київщини, щоб відібрати мобільний телефон.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного російського окупанта, який причетний до масових вбивств цивільного населення під час боїв за Київ.

Мова йде про Тимура Сеферова – 32-річного контрактника 15-ї окремої мотострілецької бригади Центрального військового округу збройних сил росії.

В окупованому селищі Мокрець Броварського району рашист спільно з іншими загарбниками обстрілював приватні помешкання, вдирався до них та відбирав майно у людей.

Задокументовано, що під час одного із таких «нальотів» Сеферов хотів забрати мобільний телефон у 53-річного місцевого жителя.
Відчувши опір з боку чоловіка, росіянин здійснив по ньому декілька пострілів з автомата прямо на подвір’ї домоволодіння.

У результаті важких вогнепальних поранень потерпілий загинув на місці.

На підставі зібраного масиву інформації слідчі Служби безпеки заочно повідомили Сеферову про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
Наразі готуються матеріали для оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.

Також тривають комплексні заходи для встановлення місцезнаходження воєнного злочинця з рф та його покарання за вбивство громадянина України.

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Теги: Росія, Україна, війна, СБУ
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