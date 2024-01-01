Російський окупант розстріляв мешканця Київщини, щоб відібрати мобільний телефон
Сьогодні, 12:44
СБУ повідомила про підозру рашисту, який розстріляв мешканця Київщини, щоб відібрати мобільний телефон.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного російського окупанта, який причетний до масових вбивств цивільного населення під час боїв за Київ.
Мова йде про Тимура Сеферова – 32-річного контрактника 15-ї окремої мотострілецької бригади Центрального військового округу збройних сил росії.
В окупованому селищі Мокрець Броварського району рашист спільно з іншими загарбниками обстрілював приватні помешкання, вдирався до них та відбирав майно у людей.
Задокументовано, що під час одного із таких «нальотів» Сеферов хотів забрати мобільний телефон у 53-річного місцевого жителя.
Відчувши опір з боку чоловіка, росіянин здійснив по ньому декілька пострілів з автомата прямо на подвір’ї домоволодіння.
У результаті важких вогнепальних поранень потерпілий загинув на місці.
На підставі зібраного масиву інформації слідчі Служби безпеки заочно повідомили Сеферову про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
Наразі готуються матеріали для оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.
Також тривають комплексні заходи для встановлення місцезнаходження воєнного злочинця з рф та його покарання за вбивство громадянина України.
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного російського окупанта, який причетний до масових вбивств цивільного населення під час боїв за Київ.
Мова йде про Тимура Сеферова – 32-річного контрактника 15-ї окремої мотострілецької бригади Центрального військового округу збройних сил росії.
В окупованому селищі Мокрець Броварського району рашист спільно з іншими загарбниками обстрілював приватні помешкання, вдирався до них та відбирав майно у людей.
Задокументовано, що під час одного із таких «нальотів» Сеферов хотів забрати мобільний телефон у 53-річного місцевого жителя.
Відчувши опір з боку чоловіка, росіянин здійснив по ньому декілька пострілів з автомата прямо на подвір’ї домоволодіння.
У результаті важких вогнепальних поранень потерпілий загинув на місці.
На підставі зібраного масиву інформації слідчі Служби безпеки заочно повідомили Сеферову про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
Наразі готуються матеріали для оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.
Також тривають комплексні заходи для встановлення місцезнаходження воєнного злочинця з рф та його покарання за вбивство громадянина України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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