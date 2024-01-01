Лікарі розповіли про стан дитини, яку збила автівка у Луцькому районі

Лікарі розповіли про стан дитини, яку збила автівка у Луцькому районі
Наразі 8-річний хлопчик, якого на пішохідному переході у селі Дерно Луцького району збив автомобіль, перебуває в обласній дитячій лікарні.

Про це пише інформагентство Волинські новини.

8-річного хлопчика, якого 21 березня збив автомобіль у селі Дерно Луцького району, госпіталізували у Волинську обласну дитячу клінічну лікарню. Медики швидкої на місці ДТП діагностували у дитини закриту черепно-мозкову травму та забій правого стегна.

Медичний директор з хірургічної роботи Волинського обласного територіального медобʼєднання захисту материнства і дитинства Ігор Дородних зазначив, що наразі дитина перебуває на лікуванні у хірургічному відділенні.

Стан у хлопчика середньої важкості. Нині проводиться дообстеження.

Нагадаємо, 42-річна жителька Черкаської області, керуючи автомобілем Volkswagen Tiguan, здійснюючи маневр обгону, скоїла наїзд на 8-річного школяра. Хлопець переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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Теги: ДТП, Волинь
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