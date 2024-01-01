Лікарі розповіли про стан дитини, яку збила автівка у Луцькому районі

збив автомобіль, перебуває в обласній дитячій лікарні.



Про це пише інформагентство



8-річного хлопчика, якого 21 березня збив автомобіль у селі Дерно Луцького району, госпіталізували у Волинську обласну дитячу клінічну лікарню. Медики швидкої на місці ДТП діагностували у дитини закриту черепно-мозкову травму та забій правого стегна.



Медичний директор з хірургічної роботи Волинського обласного територіального медобʼєднання захисту материнства і дитинства Ігор Дородних зазначив, що наразі дитина перебуває на лікуванні у хірургічному відділенні.



Стан у хлопчика середньої важкості. Нині проводиться дообстеження.



Нагадаємо, 42-річна жителька Черкаської області, керуючи автомобілем Volkswagen Tiguan, здійснюючи маневр обгону, скоїла наїзд на 8-річного школяра. Хлопець переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наразі 8-річний хлопчик, якого на пішохідному переході у селі Дерно Луцького району, перебуває в обласній дитячій лікарні.Про це пише інформагентство Волинські новини 8-річного хлопчика, якого 21 березня збив автомобіль у селі Дерно Луцького району, госпіталізували у Волинську обласну дитячу клінічну лікарню. Медики швидкої на місці ДТП діагностували у дитини закриту черепно-мозкову травму та забій правого стегна.Медичний директор з хірургічної роботи Волинського обласного територіального медобʼєднання захисту материнства і дитинствазазначив, що наразі дитина перебуває на лікуванні у хірургічному відділенні.Стан у хлопчика середньої важкості. Нині проводиться дообстеження.Нагадаємо, 42-річна жителька Черкаської області, керуючи автомобілем Volkswagen Tiguan, здійснюючи маневр обгону, скоїла наїзд на 8-річного школяра. Хлопець переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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