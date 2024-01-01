Нинішня атака на енергосистему – наймасштабніша, - Укренерго

атака на енергосистему була наймасштабнішою за останній час — такого не було навіть минулої зими.



Про це заявив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький, повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.



В енергосистемі уражені десятки магістральних об’єктів мережі. Масштаб уражень глобальний. Найважча ситуація в Харкові, там, каже Володимир Кудрицький, окупанти буквально намагалися знищити всі основні енергетичні обʼєкти, які живлять місто.



Аварійні відключення діють в 7 областях — Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській та Харківській. Енергосистема отримує аварійну допомогу з трьох країн.



ДТЕК повідомляє про значні пошкодження на теплоелектростанціях. Поранені двоє енергетиків.



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