Нинішня атака на енергосистему – наймасштабніша, - Укренерго

Нинішня атака на енергосистему – наймасштабніша, - Укренерго
Нічна атака на енергосистему була наймасштабнішою за останній час — такого не було навіть минулої зими.

Про це заявив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький, повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.

В енергосистемі уражені десятки магістральних об’єктів мережі. Масштаб уражень глобальний. Найважча ситуація в Харкові, там, каже Володимир Кудрицький, окупанти буквально намагалися знищити всі основні енергетичні обʼєкти, які живлять місто.
Нинішня атака на енергосистему – наймасштабніша, - Укренерго

Аварійні відключення діють в 7 областях — Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській та Харківській. Енергосистема отримує аварійну допомогу з трьох країн.
Нинішня атака на енергосистему – наймасштабніша, - Укренерго

ДТЕК повідомляє про значні пошкодження на теплоелектростанціях. Поранені двоє енергетиків.
Нинішня атака на енергосистему – наймасштабніша, - Укренерго

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Теги: ракетна атака, росія
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