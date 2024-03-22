Росія створює нове угруповання військ чисельністю понад 100 тисяч, – Павлюк

Росія створює нове угруповання військ чисельністю понад 100 тисяч, – Павлюк
Росія створює нове угруповання чисельністю більше ніж 100 тисяч військових.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк, пише LB.ua.

За його словами, це угруповання формується не обов'язково для наступу, а й для поповнення поточних втрат.

"Але така ймовірність є, що на початок літа вони можуть мати певні сили для наступальних операцій на одному із напрямків. Це - умовні прогнози", – сказав Павлюк.

Він зазначив, що Сили оборони зроблять усе можливе, аби завдати ворогу максимальних втрат і не дати ввести в бій нові сили.

"Але готуємось до будь-якого розвитку ситуації", - додав Павлюк.

Він також нагадав, що Україна зараз не має переваги в повітрі, і це дозволяє ворогу завдавати потужних авіаударів.

Раніше Павлюк наголошував, що завдання Сил оборони - стабілізувати лінію фронту, максимально провести перегрупування, щоб створити ударне угруповання і цього року провести контрударні дії. При цьому він зазначав, що намагається максимально захопити українські території до виборів президента рф, тому "на штурм кидається все можливе і неможливе". Наразі залишається кілька "гарячих" напрямків: Авдіївка, напрямок Часового Яру, а також - Терни в бік Лиману.

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Теги: Росія, Україна, війна
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