У Ковелі відновили водопостачання
Сьогодні, 13:20
Водопостачання та каналізування на мікрорайоні «Сільмаш» у Ковелі сьогодні, 22 березня, зранку відновлено.
Для цього працівники КП «Ковельводоканал» працювали всю ніч, повідомляє міський голова Ігор Чайка.
За його словами, аварія каналізаційного колектора на вулиці Полковника Литвинюка – дуже складна і для повної її ліквідації знадобиться ще 3-4 дні. Вік цього колектора – 50 років, тож вона сталася саме внаслідок зношеності каналізаційної мережі.
«Уже третій рік ми проводимо роботи із санації каналізаційних труб в центрі Ковеля для запобігання таким непростим аваріям. Труби оновлюємо через монтаж полімерного рукава в їх порожнину, що набагато простіше, ніж заміна», - зазначив мер Ковеля.
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Для цього працівники КП «Ковельводоканал» працювали всю ніч, повідомляє міський голова Ігор Чайка.
За його словами, аварія каналізаційного колектора на вулиці Полковника Литвинюка – дуже складна і для повної її ліквідації знадобиться ще 3-4 дні. Вік цього колектора – 50 років, тож вона сталася саме внаслідок зношеності каналізаційної мережі.
«Уже третій рік ми проводимо роботи із санації каналізаційних труб в центрі Ковеля для запобігання таким непростим аваріям. Труби оновлюємо через монтаж полімерного рукава в їх порожнину, що набагато простіше, ніж заміна», - зазначив мер Ковеля.
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