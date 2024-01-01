У Ковелі відновили водопостачання

Водопостачання та каналізування на мікрорайоні «Сільмаш» у Ковелі сьогодні, 22 березня, зранку відновлено.Для цього працівники КП «Ковельводоканал» працювали всю ніч, повідомляє міський головаЗа його словами,на вулиці Полковника Литвинюка – дуже складна і для повної її ліквідації знадобиться ще 3-4 дні. Вік цього колектора – 50 років, тож вона сталася саме внаслідок зношеності каналізаційної мережі.«Уже третій рік ми проводимо роботи із санації каналізаційних труб в центрі Ковеля для запобігання таким непростим аваріям. Труби оновлюємо через монтаж полімерного рукава в їх порожнину, що набагато простіше, ніж заміна», - зазначив мер Ковеля.