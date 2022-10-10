Хворіють вчителі та учні: дві школи і понад 20 класів на Волині вчаться онлайн





Про це Валентина Хомутінкіна.



Зі слів епідеміологині, у Ковельському районі через захворюваність серед учнів та вчителів довелося перевести на дистанційне навчання дві школи в Колодяжненській тергромаді та два класи в освітньому закладі Поворської ТГ.



Також на онлайн навчання пішли учні 17 класів з семи окремих гімназій та ліцеїв Луцька та ще два класи в Підгайцівській та Боратинській громадах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 22 березня через захворюваність на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) дві школи на Волині і 21 окремий клас вчаться дистанційно.Про це Суспільному розповіла завідувачка відділу епідеміологічного нагляду обласного Центру контролю та профілактики хворобЗі слів епідеміологині, у Ковельському районі через захворюваність серед учнів та вчителів довелося перевести на дистанційне навчання дві школи в Колодяжненській тергромаді та два класи в освітньому закладі Поворської ТГ.Також на онлайн навчання пішли учні 17 класів з семи окремих гімназій та ліцеїв Луцька та ще два класи в Підгайцівській та Боратинській громадах.

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