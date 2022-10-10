Хворіють вчителі та учні: дві школи і понад 20 класів на Волині вчаться онлайн

Хворіють вчителі та учні: дві школи і понад 20 класів на Волині вчаться онлайн
Станом на 22 березня через захворюваність на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) дві школи на Волині і 21 окремий клас вчаться дистанційно.

Про це Суспільному розповіла завідувачка відділу епідеміологічного нагляду обласного Центру контролю та профілактики хвороб Валентина Хомутінкіна.

Зі слів епідеміологині, у Ковельському районі через захворюваність серед учнів та вчителів довелося перевести на дистанційне навчання дві школи в Колодяжненській тергромаді та два класи в освітньому закладі Поворської ТГ.

Також на онлайн навчання пішли учні 17 класів з семи окремих гімназій та ліцеїв Луцька та ще два класи в Підгайцівській та Боратинській громадах.

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Теги: Волинь, дистанційне навчання
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