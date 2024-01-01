Рідним Героя з Волині Володимира Вавелюка вручили його посмертну нагороду

Рідним Героя з Волині Володимира Вавелюка вручили його посмертну нагороду
Рідним загиблого воїна з Волині Володимира Вавелюка вручили його посмертну нагороду.

Про це повідомили у Прилісненській громаді.

Секретар Прилісненської сільської ради Павло Мельничук, староста Галузійського старостинського округу Віктор Красьоха та старший інструктор відділення рекрутингу та комплектування Першого відділу К-Каширського РТЦК та СП сержант Іван Зайчук зустрілися з родиною загиблого матроса Вавелюка Володимира, щоб вручити високу державну відзнаку.

За особисту мужність і героїзм, що були виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку нагороджено матроса Вавелюка Володимира Анатолійовича орденом "За мужність" III ступеня посмертно, відповідно до Указу Президента України №731 від 03.11.2023 року. Орден вручено дружині Олені, сину Максиму та мамі Олені Степанівні.
Рідним Героя з Волині Володимира Вавелюка вручили його посмертну нагороду

"Це друга державна відзнака, яку вручено родині захисника Володимира. Нагадуємо, що 2 червня 2023 року на Донеччині внаслідок мінометного поранення загинув матрос морської піхоти Вавелюк Володимир Анатолійович, 1987 року народження із села Галузія.
Низький уклін та шана Герою!" - йдеться в повідомленні.
Рідним Героя з Волині Володимира Вавелюка вручили його посмертну нагороду
Рідним Героя з Волині Володимира Вавелюка вручили його посмертну нагороду
Рідним Героя з Волині Володимира Вавелюка вручили його посмертну нагороду

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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