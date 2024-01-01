Рідним Героя з Волині Володимира Вавелюка вручили його посмертну нагороду

Володимира Вавелюка вручили його посмертну нагороду.



Про це



Секретар Прилісненської сільської ради Павло Мельничук, староста Галузійського старостинського округу Віктор Красьоха та старший інструктор відділення рекрутингу та комплектування Першого відділу К-Каширського РТЦК та СП сержант Іван Зайчук зустрілися з родиною загиблого матроса Вавелюка Володимира, щоб вручити високу державну відзнаку.



За особисту мужність і героїзм, що були виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку нагороджено матроса Вавелюка Володимира Анатолійовича орденом "За мужність" III ступеня посмертно, відповідно до Указу Президента України №731 від 03.11.2023 року. Орден вручено дружині Олені, сину Максиму та мамі Олені Степанівні.



"Це друга державна відзнака, яку вручено родині захисника Володимира. Нагадуємо, що 2 червня 2023 року на Донеччині внаслідок мінометного поранення загинув матрос морської піхоти Вавелюк Володимир Анатолійович, 1987 року народження із села Галузія.

Низький уклін та шана Герою!" - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рідним загиблого воїна з Волинівручили його посмертну нагороду.Про це повідомили у Прилісненській громаді.Секретар Прилісненської сільської ради, староста Галузійського старостинського округута старший інструктор відділення рекрутингу та комплектування Першого відділу К-Каширського РТЦК та СП сержантзустрілися з родиною загиблого матроса Вавелюка Володимира, щоб вручити високу державну відзнаку.За особисту мужність і героїзм, що були виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку нагороджено матроса Вавелюка Володимира Анатолійовича орденом "За мужність" III ступеня посмертно, відповідно до Указу Президента України №731 від 03.11.2023 року. Орден вручено дружині, синута мамі"Це друга державна відзнака, яку вручено родині захисника Володимира. Нагадуємо, що 2 червня 2023 року на Донеччині внаслідок мінометного поранення загинув матрос морської піхоти Вавелюк Володимир Анатолійович, 1987 року народження із села Галузія.Низький уклін та шана Герою!" - йдеться в повідомленні.

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