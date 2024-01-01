США просять Україну не бомбити російські НПЗ, - ЗМІ

дронові атаки на російські нафтопереробні заводи.



Про це інформує



За інформацією видання, Вашингтон побоюється зростання світових цін на нафту, а також жорсткої реакції Москви у відповідь.



Попри санкції, рф залишається одним із найбільших світових експортерів енергоносіїв.



Американська адміністрація неодноразово зверталася до високопосадовців СБУ та ГУР із закликом припинити атаки.



Одне з джерел каже, що Білий дім дедалі більше розчаровується через «нахабні» удари.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сполучені Штати просять Україну припинитиПро це інформує Financial Times із посиланням на обізнані джерела.За інформацією видання, Вашингтон побоюється зростання світових цін на нафту, а також жорсткої реакції Москви у відповідь.Попри санкції, рф залишається одним із найбільших світових експортерів енергоносіїв.Американська адміністрація неодноразово зверталася до високопосадовців СБУ та ГУР із закликом припинити атаки.Одне з джерел каже, що Білий дім дедалі більше розчаровується через «нахабні» удари.

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