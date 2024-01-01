США просять Україну не бомбити російські НПЗ, - ЗМІ

США просять Україну не бомбити російські НПЗ, - ЗМІ
Сполучені Штати просять Україну припинити дронові атаки на російські нафтопереробні заводи.

Про це інформує Financial Times із посиланням на обізнані джерела.

За інформацією видання, Вашингтон побоюється зростання світових цін на нафту, а також жорсткої реакції Москви у відповідь.

Попри санкції, рф залишається одним із найбільших світових експортерів енергоносіїв.

Американська адміністрація неодноразово зверталася до високопосадовців СБУ та ГУР із закликом припинити атаки.

Одне з джерел каже, що Білий дім дедалі більше розчаровується через «нахабні» удари.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: США, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Роман Калашнюк
Сьогодні, 14:44
На Волині перейменують село, назване на честь «червоного командира»
Сьогодні, 14:42
США просять Україну не бомбити російські НПЗ, - ЗМІ
Сьогодні, 14:25
На Луганщині загинув Герой з Волині Петро Войтович
Сьогодні, 14:09
Рідним Героя з Волині Володимира Вавелюка вручили його посмертну нагороду
Сьогодні, 14:05
Схожі новини
США оголосили про пакет допомоги Україні на 300 млн доларів США оголосили про пакет допомоги Україні на 300 млн доларів
12 березень, 20:24
У Палаті представників готуються до схвалення допомоги Україні в обхід спікера Джонсона У Палаті представників готуються до схвалення допомоги Україні в обхід спікера Джонсона
01 березень, 01:15
У Білому Домі підсумували результати зустрічі з лідерами Конгресу У Білому Домі підсумували результати зустрічі з лідерами Конгресу
27 лютий, 23:17
США можуть передати Україні потужні ATACMS США можуть передати Україні потужні ATACMS
19 лютий, 23:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Роман Калашнюк
Сьогодні, 14:44
 0
На Волині перейменують село, назване на честь «червоного командира»
Сьогодні, 14:42
 0
США просять Україну не бомбити російські НПЗ, - ЗМІ
Сьогодні, 14:25
 0
На Луганщині загинув Герой з Волині Петро Войтович
Сьогодні, 14:09
 0
Рідним Героя з Волині Володимира Вавелюка вручили його посмертну нагороду
Сьогодні, 14:05
 0
Медіа
відео
1/8