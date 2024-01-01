США просять Україну не бомбити російські НПЗ, - ЗМІ
Сьогодні, 14:25
Сполучені Штати просять Україну припинити дронові атаки на російські нафтопереробні заводи.
Про це інформує Financial Times із посиланням на обізнані джерела.
За інформацією видання, Вашингтон побоюється зростання світових цін на нафту, а також жорсткої реакції Москви у відповідь.
Попри санкції, рф залишається одним із найбільших світових експортерів енергоносіїв.
Американська адміністрація неодноразово зверталася до високопосадовців СБУ та ГУР із закликом припинити атаки.
Одне з джерел каже, що Білий дім дедалі більше розчаровується через «нахабні» удари.
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Про це інформує Financial Times із посиланням на обізнані джерела.
За інформацією видання, Вашингтон побоюється зростання світових цін на нафту, а також жорсткої реакції Москви у відповідь.
Попри санкції, рф залишається одним із найбільших світових експортерів енергоносіїв.
Американська адміністрація неодноразово зверталася до високопосадовців СБУ та ГУР із закликом припинити атаки.
Одне з джерел каже, що Білий дім дедалі більше розчаровується через «нахабні» удари.
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