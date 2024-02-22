На Волині перейменують село, назване на честь «червоного командира»

На Волині перейменують село, назване на честь «червоного командира»
Володимирська районна рада підтримала клопотання Устилузької громади до Волинської облради щодо перейменування села Пархоменкове.

Відповідне рішення прийняли депутати на засіданні сесії 22 березня, пише Буг.

На підставі Рішення Устилузької міської ради №33/33 від 22.02.2024 року «Про затвердження подання щодо перейменування населеного пункту Устилузької міської територіальної громади» та враховуючи рішення постійних комісії районної ради, було вирішено порушити клопотання перед Волинською обласною радою щодо внесення подання до Верховної Ради України про перейменування села Пархоменкове Володимирського району Волинської області на село Видранка.

До слова, Олександр Пархоменков – учасник бойових дій в Україні 1917–1921 роках, червоний командир українського походження, входив до Радянської комуністичної партії, якого ідеалізувала радянська пропаганда.

Нагадаємо, раніше Поромівська громада, Володимирська районна та Волинська ради прийняли рішення про перейменування села Петрове на Цуцнів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: переселенці, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Роман Калашнюк
Сьогодні, 14:44
На Волині перейменують село, назване на честь «червоного командира»
Сьогодні, 14:42
США просять Україну не бомбити російські НПЗ, - ЗМІ
Сьогодні, 14:25
На Луганщині загинув Герой з Волині Петро Войтович
Сьогодні, 14:09
Рідним Героя з Волині Володимира Вавелюка вручили його посмертну нагороду
Сьогодні, 14:05
Схожі новини
Переселенці у Ковелі отримали 24 квартири Переселенці у Ковелі отримали 24 квартири
13 березень, 14:21
На Волині 24 родини переселенців отримали квартири. ФОТО На Волині 24 родини переселенців отримали квартири. ФОТО
12 березень, 22:37
У Луцьку припинить діяльність центр підтримки переселенців У Луцьку припинить діяльність центр підтримки переселенців
05 березень, 14:17
Як зміни у соцвиплатах вплинуть на переселенців, які проживають на Волині Як зміни у соцвиплатах вплинуть на переселенців, які проживають на Волині
01 лютий, 21:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Роман Калашнюк
Сьогодні, 14:44
 0
На Волині перейменують село, назване на честь «червоного командира»
Сьогодні, 14:42
 0
США просять Україну не бомбити російські НПЗ, - ЗМІ
Сьогодні, 14:25
 0
На Луганщині загинув Герой з Волині Петро Войтович
Сьогодні, 14:09
 0
Рідним Героя з Волині Володимира Вавелюка вручили його посмертну нагороду
Сьогодні, 14:05
 0
Медіа
відео
1/8