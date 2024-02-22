На Волині перейменують село, назване на честь «червоного командира»





Відповідне рішення прийняли депутати на засіданні сесії 22 березня, пише



На підставі Рішення Устилузької міської ради №33/33 від 22.02.2024 року «Про затвердження подання щодо перейменування населеного пункту Устилузької міської територіальної громади» та враховуючи рішення постійних комісії районної ради, було вирішено порушити клопотання перед Волинською обласною радою щодо внесення подання до Верховної Ради України про перейменування села Пархоменкове Володимирського району Волинської області на село Видранка.



До слова, Олександр Пархоменков – учасник бойових дій в Україні 1917–1921 роках, червоний командир українського походження, входив до Радянської комуністичної партії, якого ідеалізувала радянська пропаганда.



Нагадаємо, раніше Поромівська громада, Володимирська районна та Волинська ради прийняли рішення про перейменування села Петрове на Цуцнів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Володимирська районна рада підтримала клопотання Устилузької громади до Волинської облради щодо перейменування села Пархоменкове.Відповідне рішення прийняли депутати на засіданні сесії 22 березня, пише Буг На підставі Рішення Устилузької міської ради №33/33 від 22.02.2024 року «Про затвердження подання щодо перейменування населеного пункту Устилузької міської територіальної громади» та враховуючи рішення постійних комісії районної ради, було вирішено порушити клопотання перед Волинською обласною радою щодо внесення подання до Верховної Ради України про перейменування села Пархоменкове Володимирського району Волинської області на село Видранка.До слова,– учасник бойових дій в Україні 1917–1921 роках, червоний командир українського походження, входив до Радянської комуністичної партії, якого ідеалізувала радянська пропаганда.Нагадаємо, раніше Поромівська громада, Володимирська районна та Волинська ради прийняли рішення про

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