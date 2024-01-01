На Волині адвокат обіцяв «порішати», але сам сів за ґрати

На Волині адвокат обіцяв «порішати», але сам сів за ґрати
До двох років позбавлення волі на Волині засудили місцевого адвоката, звинуваченого у шахрайстві та зловживанні впливом.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури Турійський районний суд визнав одного з волинських адвокатів винуватим у шахрайстві та зловживанні впливом (ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 369-2 КК України).

Нагадаємо, адвокат пообіцяв своєму підзахисному за 400 доларів США вирішити із суддею місцевого суду питання щодо винесення рішення про зняття арешту з автомобіля, яким підзахисний вчинив ДТП, та його повернення.
На Волині адвокат обіцяв «порішати», але сам сів за ґрати

Викрили захисника у лютому 2021 року.

Суд призначив йому покарання у виді двох років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кордон на «Устилузі» перетнули 177 фур
Сьогодні, 15:33
Війна обірвала життя лучанина Артема Павлюка
Сьогодні, 15:20
На Волині адвокат обіцяв «порішати», але сам сів за ґрати
Сьогодні, 15:01
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Роман Калашнюк
Сьогодні, 14:44
На Волині перейменують село, назване на честь «червоного командира»
Сьогодні, 14:42
Схожі новини
На Волині судили водія, який насмерть збив жінку на пішоходному переході На Волині судили водія, який насмерть збив жінку на пішоходному переході
18 березень, 20:35
П’яний бешкетник на годину паралізував медзаклад на Волині: як його покарали П’яний бешкетник на годину паралізував медзаклад на Волині: як його покарали
18 березень, 13:21
На Волині військовослужбовець на два роки втік з частини через конфлікт з товаришем по службі На Волині військовослужбовець на два роки втік з частини через конфлікт з товаришем по службі
17 березень, 06:16
Волинянин отримав на день народження російський АК-74, а потім вирок суду Волинянин отримав на день народження російський АК-74, а потім вирок суду
14 березень, 21:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Частину бригад виведено з фронту. Головне завдання – створення нових угруповань», – Павлюк
Сьогодні, 16:20
 0
Більше не «спецоперація»: у кремлі назвали війною бойові дії в Україні
Сьогодні, 16:06
 0
У «Дії» з’явилися документи про освіту
Сьогодні, 15:47
 0
Кордон на «Устилузі» перетнули 177 фур
Сьогодні, 15:33
 0
Війна обірвала життя лучанина Артема Павлюка
Сьогодні, 15:20
 0
Медіа
відео
1/8