На Волині адвокат обіцяв «порішати», але сам сів за ґрати
Сьогодні, 15:01
До двох років позбавлення волі на Волині засудили місцевого адвоката, звинуваченого у шахрайстві та зловживанні впливом.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури Турійський районний суд визнав одного з волинських адвокатів винуватим у шахрайстві та зловживанні впливом (ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 369-2 КК України).
Нагадаємо, адвокат пообіцяв своєму підзахисному за 400 доларів США вирішити із суддею місцевого суду питання щодо винесення рішення про зняття арешту з автомобіля, яким підзахисний вчинив ДТП, та його повернення.
Викрили захисника у лютому 2021 року.
Суд призначив йому покарання у виді двох років позбавлення волі.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури Турійський районний суд визнав одного з волинських адвокатів винуватим у шахрайстві та зловживанні впливом (ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 369-2 КК України).
Нагадаємо, адвокат пообіцяв своєму підзахисному за 400 доларів США вирішити із суддею місцевого суду питання щодо винесення рішення про зняття арешту з автомобіля, яким підзахисний вчинив ДТП, та його повернення.
Викрили захисника у лютому 2021 року.
Суд призначив йому покарання у виді двох років позбавлення волі.
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