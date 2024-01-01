На Волині адвокат обіцяв «порішати», але сам сів за ґрати

До двох років позбавлення волі на Волині засудили місцевого адвоката,та зловживанні впливом.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури Турійський районний суд визнав одного з волинських адвокатів винуватим у шахрайстві та зловживанні впливом (ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 369-2 КК України).Нагадаємо, адвокат пообіцяв своєму підзахисному за 400 доларів США вирішити із суддею місцевого суду питання щодо винесення рішення про зняття арешту з автомобіля, яким підзахисний вчинив ДТП, та його повернення.Викрили захисника у лютому 2021 року.Суд призначив йому покарання у виді двох років позбавлення волі.