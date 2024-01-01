Кордон на «Устилузі» перетнули 177 фур

розблокували рух ваговозів на пункті пропуску «Зосин-Устилуг», кордон перетнули 177 вантажівок.



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Речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна каже, що станом на 14:00 сьогодні, 22 березня, на виїзд з України прикордонники оформили 100 вантажних автомобілів, на в'їзд — 77. Наразі в черзі на перетин кордону з польського боку перебуває 170 машин.



"Рух легкових автомобілів, автобусів та вантажівок здійснюється у звичному режимі", — зазначила речниця.



Ситуація на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ", додала Маргарита Вершиніна, залишається незмінною. Пункт пропуску досі заблокований польськими протестувальниками, в бік Польщі з України вантажівки не пропускають.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із вечора 21 березня, коли польські фермери, кордон перетнули 177 вантажівок.Про це повідомляє Суспільне Речниця Волинського прикордонного загонукаже, що станом на 14:00 сьогодні, 22 березня, на виїзд з України прикордонники оформили 100 вантажних автомобілів, на в'їзд — 77. Наразі в черзі на перетин кордону з польського боку перебуває 170 машин."Рух легкових автомобілів, автобусів та вантажівок здійснюється у звичному режимі", — зазначила речниця.Ситуація на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ", додала Маргарита Вершиніна, залишається незмінною. Пункт пропуску досі заблокований польськими протестувальниками, в бік Польщі з України вантажівки не пропускають.

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