Кордон на «Устилузі» перетнули 177 фур
Сьогодні, 15:33
Із вечора 21 березня, коли польські фермери розблокували рух ваговозів на пункті пропуску «Зосин-Устилуг», кордон перетнули 177 вантажівок.
Про це повідомляє Суспільне.
Речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна каже, що станом на 14:00 сьогодні, 22 березня, на виїзд з України прикордонники оформили 100 вантажних автомобілів, на в'їзд — 77. Наразі в черзі на перетин кордону з польського боку перебуває 170 машин.
"Рух легкових автомобілів, автобусів та вантажівок здійснюється у звичному режимі", — зазначила речниця.
Ситуація на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ", додала Маргарита Вершиніна, залишається незмінною. Пункт пропуску досі заблокований польськими протестувальниками, в бік Польщі з України вантажівки не пропускають.
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Про це повідомляє Суспільне.
Речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна каже, що станом на 14:00 сьогодні, 22 березня, на виїзд з України прикордонники оформили 100 вантажних автомобілів, на в'їзд — 77. Наразі в черзі на перетин кордону з польського боку перебуває 170 машин.
"Рух легкових автомобілів, автобусів та вантажівок здійснюється у звичному режимі", — зазначила речниця.
Ситуація на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ", додала Маргарита Вершиніна, залишається незмінною. Пункт пропуску досі заблокований польськими протестувальниками, в бік Польщі з України вантажівки не пропускають.
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