Поляки планують сьогодні розблокувати пункт пропуску «Зосин-Устилуг»
Сьогодні, 15:30
На польському кордоні сьогодні, 21 березня, планується розблокування пункту пропуску "Зосин-Устилуг".
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
"За інформацією польської сторони, сьогодні, 21 березня, з 20:00 год. тимчасово припиняється протест, повʼязаний з частковим обмеженням руху транспортних засобів перед пунктом пропуску «Зосин». Повідомляється, що рух буде здійснюватися без ускладнень", - йдеться в повідомленні.
Також польські фермери припинили блокувати рух на напрямку пункту пропуску «Медика — Шегині».
Заблокованими для руху вантажівок залишаються 4 напрямки: «Ягодин», «Устилуг», «Угринів» та «Рава Руська».
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
"За інформацією польської сторони, сьогодні, 21 березня, з 20:00 год. тимчасово припиняється протест, повʼязаний з частковим обмеженням руху транспортних засобів перед пунктом пропуску «Зосин». Повідомляється, що рух буде здійснюватися без ускладнень", - йдеться в повідомленні.
Також польські фермери припинили блокувати рух на напрямку пункту пропуску «Медика — Шегині».
Заблокованими для руху вантажівок залишаються 4 напрямки: «Ягодин», «Устилуг», «Угринів» та «Рава Руська».
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