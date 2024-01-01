Поляки планують сьогодні розблокувати пункт пропуску «Зосин-Устилуг»





Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.



"За інформацією польської сторони, сьогодні, 21 березня, з 20:00 год. тимчасово припиняється протест, повʼязаний з частковим обмеженням руху транспортних засобів перед пунктом пропуску «Зосин». Повідомляється, що рух буде здійснюватися без ускладнень", - йдеться в повідомленні.



Також польські фермери припинили блокувати рух на напрямку пункту пропуску «Медика — Шегині».



Заблокованими для руху вантажівок залишаються 4 напрямки: «Ягодин», «Устилуг», «Угринів» та «Рава Руська».

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