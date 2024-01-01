Просто впала: на пошті на Волині померла бабуся





Про це повідомляє інформагентство



У селі Мишів Володимир-Волинського району у поштовому відділенні раптово померла жінка.



Як розповіли очевидці, трагедія сталася 21 березня. 64-річна жінка раптово впала просто у відідленні.



У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що бригада медиків, яка прибула на місце події констатувала раптову смерть.



Реанімаційні заходи були безрезультатні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У поштовому відділенні, що у селі Мишів Володимирського району на Волині, зупинилося серце 64-річної жінки.Про це повідомляє інформагентство Волинські новини У селі Мишів Володимир-Волинського району у поштовому відділенні раптово померла жінка.Як розповіли очевидці,21 березня. 64-річна жінка раптово впала просто у відідленні.У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що бригада медиків, яка прибула на місце події констатувала раптову смерть.Реанімаційні заходи були безрезультатні.

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