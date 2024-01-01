Просто впала: на пошті на Волині померла бабуся

Просто впала: на пошті на Волині померла бабуся
У поштовому відділенні, що у селі Мишів Володимирського району на Волині, зупинилося серце 64-річної жінки.

Про це повідомляє інформагентство Волинські новини.

У селі Мишів Володимир-Волинського району у поштовому відділенні раптово померла жінка.

Як розповіли очевидці, трагедія сталася 21 березня. 64-річна жінка раптово впала просто у відідленні.

У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що бригада медиків, яка прибула на місце події констатувала раптову смерть.

Реанімаційні заходи були безрезультатні.

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Теги: смерть, Волинь
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