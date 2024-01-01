Все, що лишилося від складу «Rozetka» у Києві: моторошні фото
Сьогодні, 16:15
Від нічної ракетної атаки росіян на Київ сьогодні, 21 березня постраждав склад ROZETKA.
Про це у фейсбуці повідомив співзасновник маркетплейсу Владислав Чечоткін.
Окрім складу, постраждали вантажні машини і товари, тому Чечоткін попросив вибачення у клієнтів.
Під час удару на зміні в приміщенні складу було 99 людей, але вони вчасно спустилися в бомбосховище.
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Про це у фейсбуці повідомив співзасновник маркетплейсу Владислав Чечоткін.
Окрім складу, постраждали вантажні машини і товари, тому Чечоткін попросив вибачення у клієнтів.
Під час удару на зміні в приміщенні складу було 99 людей, але вони вчасно спустилися в бомбосховище.
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