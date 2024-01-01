Все, що лишилося від складу «Rozetka» у Києві: моторошні фото

нічної ракетної атаки росіян на Київ сьогодні, 21 березня постраждав склад ROZETKA.



Про це у фейсбуці повідомив співзасновник маркетплейсу Владислав Чечоткін.



Окрім складу, постраждали вантажні машини і товари, тому Чечоткін попросив вибачення у клієнтів.



Під час удару на зміні в приміщенні складу було 99 людей, але вони вчасно спустилися в бомбосховище.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відсьогодні, 21 березня постраждав склад ROZETKA.Про це у фейсбуці повідомив співзасновник маркетплейсуОкрім складу, постраждали вантажні машини і товари, тому Чечоткін попросив вибачення у клієнтів.Під час удару на зміні в приміщенні складу було 99 людей, але вони вчасно спустилися в бомбосховище.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію