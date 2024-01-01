Все, що лишилося від складу «Rozetka» у Києві: моторошні фото

Все, що лишилося від складу «Rozetka» у Києві: моторошні фото
Від нічної ракетної атаки росіян на Київ сьогодні, 21 березня постраждав склад ROZETKA.

Про це у фейсбуці повідомив співзасновник маркетплейсу Владислав Чечоткін.

Окрім складу, постраждали вантажні машини і товари, тому Чечоткін попросив вибачення у клієнтів.
Все, що лишилося від складу «Rozetka» у Києві: моторошні фото
Все, що лишилося від складу «Rozetka» у Києві: моторошні фото

Під час удару на зміні в приміщенні складу було 99 людей, але вони вчасно спустилися в бомбосховище.
Все, що лишилося від складу «Rozetka» у Києві: моторошні фото
Все, що лишилося від складу «Rozetka» у Києві: моторошні фото
Все, що лишилося від складу «Rozetka» у Києві: моторошні фото

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Теги: ракетна атака, росія
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