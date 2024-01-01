У селі на Волині волонтери випікають хліб для воїнів

У селі на Волині волонтери випікають хліб для воїнів
Волонтери з села Борохівна Волині старостату систематично готують для бійців духмяну випічку.

Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська сільрада.

Від початку повномасштабного вторгнення Вишнівський дитсадок на чолі з завідувачкою Галиною Савчук, а також директорка Вишнівського клубу Марія Новак за підтримки небайдужими жителів з Борохівського старостинського округу випікають хліб для наших захисників.
У селі на Волині волонтери випікають хліб для воїнів

Аби воїнам буханці смакували та додавали сили – прикрашають хліб патріотичними орнаментами та заряджають молитвою .
У селі на Волині волонтери випікають хліб для воїнів

Разом із маскувальними сітками власного виробництва, домашньою ковбаскою, "квашениною" та іншими смаколиками, випічку доставляють по усіх гарячих точках через волонтерську організацію ГО "Станція добра" .
У селі на Волині волонтери випікають хліб для воїнів
У селі на Волині волонтери випікають хліб для воїнів

Староста Катерина Маннонова розповіла: "В нашому окрузі є волонтери які їздять на передову до хлопців у зону бойових дій, везуть все необхідне. Війна триває. Тому, коли мене запитують, чи ми не втомились допомагати, відповідаю, що не маємо такого права. Хлопці воюють 24/7. Тому і ми повинні невтомно робити свою справу - все, що в наших силах для пришвидшення Перемоги".
У селі на Волині волонтери випікають хліб для воїнів
У селі на Волині волонтери випікають хліб для воїнів
У селі на Волині волонтери випікають хліб для воїнів
У селі на Волині волонтери випікають хліб для воїнів
У селі на Волині волонтери випікають хліб для воїнів

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Теги: волонтери, Волинь, наближають перемогу
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