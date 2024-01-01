У селі на Волині волонтери випікають хліб для воїнів
Сьогодні, 16:45
Волонтери з села Борохівна Волині старостату систематично готують для бійців духмяну випічку.
Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська сільрада.
Від початку повномасштабного вторгнення Вишнівський дитсадок на чолі з завідувачкою Галиною Савчук, а також директорка Вишнівського клубу Марія Новак за підтримки небайдужими жителів з Борохівського старостинського округу випікають хліб для наших захисників.
Аби воїнам буханці смакували та додавали сили – прикрашають хліб патріотичними орнаментами та заряджають молитвою .
Разом із маскувальними сітками власного виробництва, домашньою ковбаскою, "квашениною" та іншими смаколиками, випічку доставляють по усіх гарячих точках через волонтерську організацію ГО "Станція добра" .
Староста Катерина Маннонова розповіла: "В нашому окрузі є волонтери які їздять на передову до хлопців у зону бойових дій, везуть все необхідне. Війна триває. Тому, коли мене запитують, чи ми не втомились допомагати, відповідаю, що не маємо такого права. Хлопці воюють 24/7. Тому і ми повинні невтомно робити свою справу - все, що в наших силах для пришвидшення Перемоги".
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Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська сільрада.
Від початку повномасштабного вторгнення Вишнівський дитсадок на чолі з завідувачкою Галиною Савчук, а також директорка Вишнівського клубу Марія Новак за підтримки небайдужими жителів з Борохівського старостинського округу випікають хліб для наших захисників.
Аби воїнам буханці смакували та додавали сили – прикрашають хліб патріотичними орнаментами та заряджають молитвою .
Разом із маскувальними сітками власного виробництва, домашньою ковбаскою, "квашениною" та іншими смаколиками, випічку доставляють по усіх гарячих точках через волонтерську організацію ГО "Станція добра" .
Староста Катерина Маннонова розповіла: "В нашому окрузі є волонтери які їздять на передову до хлопців у зону бойових дій, везуть все необхідне. Війна триває. Тому, коли мене запитують, чи ми не втомились допомагати, відповідаю, що не маємо такого права. Хлопці воюють 24/7. Тому і ми повинні невтомно робити свою справу - все, що в наших силах для пришвидшення Перемоги".
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