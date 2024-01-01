У селі на Волині волонтери випікають хліб для воїнів

Волонтери з села Борохівна Волині старостату систематично готують для бійців духмяну випічку.Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська сільрада.Від початку повномасштабного вторгнення Вишнівський дитсадок на чолі з завідувачкою, а також директорка Вишнівського клубуза підтримки небайдужими жителів з Борохівського старостинського округу випікають хліб для наших захисників.Аби воїнам буханці смакували та додавали сили – прикрашають хліб патріотичними орнаментами та заряджають молитвою .Разом із маскувальними сітками власного виробництва, домашньою ковбаскою, "квашениною" та іншими смаколиками, випічку доставляють по усіх гарячих точках через волонтерську організацію ГО "Станція добра" .Старостарозповіла: "В нашому окрузі є волонтери які їздять на передову до хлопців у зону бойових дій, везуть все необхідне. Війна триває. Тому, коли мене запитують, чи ми не втомились допомагати, відповідаю, що не маємо такого права. Хлопці воюють 24/7. Тому і ми повинні невтомно робити свою справу - все, що в наших силах".