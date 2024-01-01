П’яний водій на Волині намагався підкупити поліцію за 2500 гривень
Сьогодні, 17:06
Нетверезий водій, якого спіймали поліцейські у селі Лишнівка на Волині, намагався дати хабар правоохоронцям.
Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції.
Вчора, 20 березня, поліцейські сектору реагування патрульної поліції у селі Лишнівка зупинили автомобіль « Volkswagen Passat» за порушення Правил дорожнього руху.
Під час спілкування з водієм правоохоронці виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, у зв’язку із чим розпочали оформляти адміністративні матеріали відносно водія за вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.130 КУпАП.
Однак, нетверезий водій вирішив уникнути адміністративної відповідальності та намагався дати неправомірну вигоду поліцейським. Він поклав 2500 гривень купюрами по 500 гривень у підлокітник службового автомобіля – за непритягнення до передбаченої законом відповідальності.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 369 КК України — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.
Якщо вину чоловіка доведуть, то йому загрожує покарання у вигляді штрафу — від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк. Триває досудове розслідування.
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Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції.
Вчора, 20 березня, поліцейські сектору реагування патрульної поліції у селі Лишнівка зупинили автомобіль « Volkswagen Passat» за порушення Правил дорожнього руху.
Під час спілкування з водієм правоохоронці виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, у зв’язку із чим розпочали оформляти адміністративні матеріали відносно водія за вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.130 КУпАП.
Однак, нетверезий водій вирішив уникнути адміністративної відповідальності та намагався дати неправомірну вигоду поліцейським. Він поклав 2500 гривень купюрами по 500 гривень у підлокітник службового автомобіля – за непритягнення до передбаченої законом відповідальності.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 369 КК України — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.
Якщо вину чоловіка доведуть, то йому загрожує покарання у вигляді штрафу — від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк. Триває досудове розслідування.
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