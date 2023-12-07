Ціллю сьогоднішньої російської ракетної атаки був ГУР
Сьогодні, 17:25
Майже всі крилаті та балістичні ракети, якими російські війська вдарили по столиці 21 березня, були націлені на об'єкти Головного управління розвідки Міноборони України.
Про це пише Українська правда з посиланням на співрозмовника в ГУР.
"Абсолютна більшість ракет, які летіли по Києву 21 березня, була спрямована на об'єкти Головного управління розвідки. Всі вони збиті", - зазначив співрозмовник видання.
В ніч на 21 березня росіяни атакували Київ 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М"/"Кинджал" та 29-ма крилатими ракетами. За даними Повітряних сил, їх усі вдалося збити.
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Про це пише Українська правда з посиланням на співрозмовника в ГУР.
"Абсолютна більшість ракет, які летіли по Києву 21 березня, була спрямована на об'єкти Головного управління розвідки. Всі вони збиті", - зазначив співрозмовник видання.
В ніч на 21 березня росіяни атакували Київ 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М"/"Кинджал" та 29-ма крилатими ракетами. За даними Повітряних сил, їх усі вдалося збити.
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