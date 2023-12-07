Ціллю сьогоднішньої російської ракетної атаки був ГУР

Ціллю сьогоднішньої російської ракетної атаки був ГУР
Майже всі крилаті та балістичні ракети, якими російські війська вдарили по столиці 21 березня, були націлені на об'єкти Головного управління розвідки Міноборони України.

Про це пише Українська правда з посиланням на співрозмовника в ГУР.

"Абсолютна більшість ракет, які летіли по Києву 21 березня, була спрямована на об'єкти Головного управління розвідки. Всі вони збиті", - зазначив співрозмовник видання.

В ніч на 21 березня росіяни атакували Київ 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М"/"Кинджал" та 29-ма крилатими ракетами. За даними Повітряних сил, їх усі вдалося збити.


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Теги: ГУР, Україна
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