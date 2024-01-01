У МСЕК на Запоріжжі поліція знайшла $1,2 мільйона готівкою
Сьогодні, 18:10
На Запоріжжі поліція викрила корупційну схему за участі посадовців МСЕК. У зловмисників вилучили готівку на понад 1,2 мільйона доларів.
Про це повідомляє Нацполіція в телеграмі.
Посадова особа центру медико-соціальної експертизи, маючи вплив на керівників підпорядкованих комісій, сприяла військовозобов’язаним отримати фіктивну групу інвалідності.
До прикладу, вартість направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) становила 300 доларів, а отримання потрібного висновку – 3500 доларів.
Оперативники та слідчі провели обшуки за місцями роботи та проживання учасників корупційної схеми. Вилучено понад 1 млн доларів, 103 тис. євро, 3,2 млн гривень, 2 кг психотропів, записи чорнової бухгалтерії.
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Про це повідомляє Нацполіція в телеграмі.
Посадова особа центру медико-соціальної експертизи, маючи вплив на керівників підпорядкованих комісій, сприяла військовозобов’язаним отримати фіктивну групу інвалідності.
До прикладу, вартість направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) становила 300 доларів, а отримання потрібного висновку – 3500 доларів.
Оперативники та слідчі провели обшуки за місцями роботи та проживання учасників корупційної схеми. Вилучено понад 1 млн доларів, 103 тис. євро, 3,2 млн гривень, 2 кг психотропів, записи чорнової бухгалтерії.
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