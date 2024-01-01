Український гвардієць збив російську ракету, яка летіла на Київ
Сьогодні, 18:49
Бійця на фото звуть Олексій. Гвардієць сьогодні зранку збив крилату ракету, що прямувала на столицю.
Про це у телеграмі повідомляє МВС України.
Олексій — стрілець-зенітник бригади «Буревій». У складі мобільної вогневої групи він, разом з побратимами, захищає українські міста під час ворожих атак з повітря.
«Я вибіг на позицію. Оцінивши обстановку, виявив ціль візуально в тепловізійний приціл, провів її захоплення та здійснив пуск ракети. На все у мене було буквально лічені секунди. Але після пуску через якусь мить я побачив, як ракета вибухнула», — розповідає боєць.
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Про це у телеграмі повідомляє МВС України.
Олексій — стрілець-зенітник бригади «Буревій». У складі мобільної вогневої групи він, разом з побратимами, захищає українські міста під час ворожих атак з повітря.
«Я вибіг на позицію. Оцінивши обстановку, виявив ціль візуально в тепловізійний приціл, провів її захоплення та здійснив пуск ракети. На все у мене було буквально лічені секунди. Але після пуску через якусь мить я побачив, як ракета вибухнула», — розповідає боєць.
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