Український гвардієць збив російську ракету, яка летіла на Київ

Український гвардієць збив російську ракету, яка летіла на Київ
Бійця на фото звуть Олексій. Гвардієць сьогодні зранку збив крилату ракету, що прямувала на столицю.

Про це у телеграмі повідомляє МВС України.

Олексій — стрілець-зенітник бригади «Буревій». У складі мобільної вогневої групи він, разом з побратимами, захищає українські міста під час ворожих атак з повітря.
Український гвардієць збив російську ракету, яка летіла на Київ

«Я вибіг на позицію. Оцінивши обстановку, виявив ціль візуально в тепловізійний приціл, провів її захоплення та здійснив пуск ракети. На все у мене було буквально лічені секунди. Але після пуску через якусь мить я побачив, як ракета вибухнула», — розповідає боєць.
Український гвардієць збив російську ракету, яка летіла на Київ

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Теги: ракетна атака, росія
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