У Луцьку – міжнародний конкурс акордеоністів

У Луцьку – міжнародний конкурс акордеоністів
Вже вчотирнадцяте у Луцьку проходить міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Інтер Світязь аком'юзик-2024».

У ньому беруть участь 36 музикантів, повідомляє Суспільне.

Директор конкурсу, голова Волинської організації Національної всеукраїнської музичної спілки Петро Шиманський розповів: «В конкурсі беруть участь п’ять ансамблів і два оркестри. Задіяні всі 9 категорій від учнів дитячих музичних шкіл до студентів консерваторії».



Конкурс баяністів-акордеоністів триватиме три дні, оцінюють виступи учасників п’ять членів журі.

Аматорський інструментальний ансамбль "Swing" із Луцька грає різну музику: від сучасної до старовинної. До конкурсу готувалися два тижні.
У Луцьку – міжнародний конкурс акордеоністів

"Більшість колективу є по спеціальності за фахом – піаністи, але всі за два роки навчилися, хто на контрабасі, хто – акордеон, домри, гітари", — говорить учасник гурту Дмитро Позняк.

Для участі у конкурсі до Луцька приїхав ансамбль-оркестр "Містерія-Нова" із Запоріжжя, у складі 12 виконавців.

"Готувалися довго, починаючи з вересня, я вважаю, що у нас гарна програма, все у нас вивчено", — каже учасниця колективу Катерина Моноґошева.
У Луцьку – міжнародний конкурс акордеоністів

Як розповів голова журі, композитор та диригент Володимир Рунчак, зважаючи на ситуацію в країні — під час оцінювання учасників строго не судитимуть.

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Теги: музика, Волинь
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