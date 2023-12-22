У Луцьку – міжнародний конкурс акордеоністів





У ньому беруть участь 36 музикантів, повідомляє



Директор конкурсу, голова Волинської організації Національної всеукраїнської музичної спілки Петро Шиманський розповів: «В конкурсі беруть участь п’ять ансамблів і два оркестри. Задіяні всі 9 категорій від учнів дитячих музичних шкіл до студентів консерваторії».







Конкурс баяністів-акордеоністів триватиме три дні, оцінюють виступи учасників п’ять членів журі.



Аматорський інструментальний ансамбль "Swing" із Луцька грає різну музику: від сучасної до старовинної. До конкурсу готувалися два тижні.



"Більшість колективу є по спеціальності за фахом – піаністи, але всі за два роки навчилися, хто на контрабасі, хто – акордеон, домри, гітари", — говорить учасник гурту Дмитро Позняк.



Для участі у конкурсі до Луцька приїхав ансамбль-оркестр "Містерія-Нова" із Запоріжжя, у складі 12 виконавців.



"Готувалися довго, починаючи з вересня, я вважаю, що у нас гарна програма, все у нас вивчено", — каже учасниця колективу Катерина Моноґошева.



Як розповів голова журі, композитор та диригент Володимир Рунчак, зважаючи на ситуацію в країні — під час оцінювання учасників строго не судитимуть.



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