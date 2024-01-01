Коли у школах Луцька почнуться весняні канікули: офіційна відповідь

Коли у школах Луцька почнуться весняні канікули: офіційна відповідь
Весняні канікули у загальноосвітніх навчальних закладах Луцької громади триватимуть тиждень.

Про це пише ВСН.

Вже другий рік поспіль учні у Луцьку йдуть на весняні канікули в умовах повномасштабної війни. Зокрема, графік канікул залежить від старту та закінчення нового навчального року.

Цього разу він традиційно розпочався 1 вересня 2023 року і триватиме до 28 червня 2024. А це фактично на місяць довше, ніж зазвичай.

Весняні канікули в Україні припадають на кінець березня. У луцьких школах, за словами директора департаменту освіти Луцької міськради Віталія Бондаря, канікули триватимуть 7 днів. Зокрема в обласному центрі Волині відпочивати від навчання школярі почнуть 25 березня, а на заняття знову вийдуть 1 квітня 2024 року.

«Весняні канікули у Луцьку розпочнуться 25 березня і триватимуть до 1 квітня», - сказав Віталій Бондар.

До слова, під час канікул у закладах освіти організують гуртки та компенсаторні заняття з різних предметів.

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Теги: школа, Волинь
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