Коли у школах Луцька почнуться весняні канікули: офіційна відповідь
Сьогодні, 19:08
Весняні канікули у загальноосвітніх навчальних закладах Луцької громади триватимуть тиждень.
Про це пише ВСН.
Вже другий рік поспіль учні у Луцьку йдуть на весняні канікули в умовах повномасштабної війни. Зокрема, графік канікул залежить від старту та закінчення нового навчального року.
Цього разу він традиційно розпочався 1 вересня 2023 року і триватиме до 28 червня 2024. А це фактично на місяць довше, ніж зазвичай.
Весняні канікули в Україні припадають на кінець березня. У луцьких школах, за словами директора департаменту освіти Луцької міськради Віталія Бондаря, канікули триватимуть 7 днів. Зокрема в обласному центрі Волині відпочивати від навчання школярі почнуть 25 березня, а на заняття знову вийдуть 1 квітня 2024 року.
«Весняні канікули у Луцьку розпочнуться 25 березня і триватимуть до 1 квітня», - сказав Віталій Бондар.
До слова, під час канікул у закладах освіти організують гуртки та компенсаторні заняття з різних предметів.
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Про це пише ВСН.
Вже другий рік поспіль учні у Луцьку йдуть на весняні канікули в умовах повномасштабної війни. Зокрема, графік канікул залежить від старту та закінчення нового навчального року.
Цього разу він традиційно розпочався 1 вересня 2023 року і триватиме до 28 червня 2024. А це фактично на місяць довше, ніж зазвичай.
Весняні канікули в Україні припадають на кінець березня. У луцьких школах, за словами директора департаменту освіти Луцької міськради Віталія Бондаря, канікули триватимуть 7 днів. Зокрема в обласному центрі Волині відпочивати від навчання школярі почнуть 25 березня, а на заняття знову вийдуть 1 квітня 2024 року.
«Весняні канікули у Луцьку розпочнуться 25 березня і триватимуть до 1 квітня», - сказав Віталій Бондар.
До слова, під час канікул у закладах освіти організують гуртки та компенсаторні заняття з різних предметів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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