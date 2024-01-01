Коли у школах України стартують весняні канікули у 2024 році
Сьогодні, 08:20
У межах цього навчального року школи в Україні можуть самостійно визначати дати канікул. Як і їхню тривалість.
Тож графіки шкільного відпочинку учнів по регіонах можуть відрізнятися. Коли в Україні стартують весняні канікули у 2024 році, розповідає Освіта 24.
Цей навчальний розпочався 1 вересня 2023. Він триватиме до 28 червня 2024. Його тривалість продовжили на місяць. Цей час передбачили для надолуження освітніх втрат та прогалин, зважаючи на війну в Україні.
Попри те, що кожна школа може самостійно встановлювати дати відпочинку учнів за рішенням педагогічної ради, Міністерство освіти й науки України ще на початку навчального року погодило орієнтовні дати шкільних канікул.
Відповідно до графіка МОН, весняні канікули у школах України у 2024 році відбудуться у межах 25 – 31 березня 2024 року.
Чи будуть весняні канікули у конкретному регіоні чи школі, залежить також від того, скільки учні відпочивали взимку. Якщо зимові канікули тривали місяць, весняний відпочинок у таких школах вже не передбачений. Усе тому, що канікули у межах навчального року не можуть тривати понад 30 днів.
Зауважимо також, що у приватних школах графіки канікул здебільшого відрізняються. Тож дати варто уточнювати у своєму навчальному закладі.
Так, в окремих містах та регіонах України весняні канікули таки відбудуться протягом 25 – 31 березня. До прикладу, у Києві.
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Тож графіки шкільного відпочинку учнів по регіонах можуть відрізнятися. Коли в Україні стартують весняні канікули у 2024 році, розповідає Освіта 24.
Цей навчальний розпочався 1 вересня 2023. Він триватиме до 28 червня 2024. Його тривалість продовжили на місяць. Цей час передбачили для надолуження освітніх втрат та прогалин, зважаючи на війну в Україні.
Попри те, що кожна школа може самостійно встановлювати дати відпочинку учнів за рішенням педагогічної ради, Міністерство освіти й науки України ще на початку навчального року погодило орієнтовні дати шкільних канікул.
Відповідно до графіка МОН, весняні канікули у школах України у 2024 році відбудуться у межах 25 – 31 березня 2024 року.
Чи будуть весняні канікули у конкретному регіоні чи школі, залежить також від того, скільки учні відпочивали взимку. Якщо зимові канікули тривали місяць, весняний відпочинок у таких школах вже не передбачений. Усе тому, що канікули у межах навчального року не можуть тривати понад 30 днів.
Зауважимо також, що у приватних школах графіки канікул здебільшого відрізняються. Тож дати варто уточнювати у своєму навчальному закладі.
Так, в окремих містах та регіонах України весняні канікули таки відбудуться протягом 25 – 31 березня. До прикладу, у Києві.
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