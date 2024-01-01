У Нововолинську сьогодні прощатимуться з Героєм Максимом Бірюковим

Максимом Бірюковим.



Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.



О 12:30 – зустріч біля моргу Нововолинська.



«Коридором шани проводимо до будинку, де мешкав Максим, за адресою: вул. Луцька, 26», – йдеться в повідомленні.



О 13:00 – невелика панахида біля підʼїзду.



О 13:30 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Михайлівському храмі на 15 мікрорайоні.



Чин погребіння - кладовище села Низкиничі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 14 березня, Нововолинська громада попрощається з ГероємПро це повідомив міський голова НововолинськаО 12:30 – зустріч біля моргу Нововолинська.«Коридором шани проводимо до будинку, де мешкав Максим, за адресою: вул. Луцька, 26», – йдеться в повідомленні.О 13:00 – невелика панахида біля підʼїзду.О 13:30 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Михайлівському храмі на 15 мікрорайоні.Чин погребіння - кладовище села Низкиничі.

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