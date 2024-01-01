У Нововолинську сьогодні прощатимуться з Героєм Максимом Бірюковим
Сьогодні, 07:25
У четвер, 14 березня, Нововолинська громада попрощається з Героєм Максимом Бірюковим.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
О 12:30 – зустріч біля моргу Нововолинська.
«Коридором шани проводимо до будинку, де мешкав Максим, за адресою: вул. Луцька, 26», – йдеться в повідомленні.
О 13:00 – невелика панахида біля підʼїзду.
О 13:30 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Михайлівському храмі на 15 мікрорайоні.
Чин погребіння - кладовище села Низкиничі.
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
О 12:30 – зустріч біля моргу Нововолинська.
«Коридором шани проводимо до будинку, де мешкав Максим, за адресою: вул. Луцька, 26», – йдеться в повідомленні.
О 13:00 – невелика панахида біля підʼїзду.
О 13:30 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Михайлівському храмі на 15 мікрорайоні.
Чин погребіння - кладовище села Низкиничі.
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