У Нововолинську сьогодні прощатимуться з Героєм Максимом Бірюковим

У Нововолинську сьогодні прощатимуться з Героєм Максимом Бірюковим
У четвер, 14 березня, Нововолинська громада попрощається з Героєм Максимом Бірюковим.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

О 12:30 – зустріч біля моргу Нововолинська.

«Коридором шани проводимо до будинку, де мешкав Максим, за адресою: вул. Луцька, 26», – йдеться в повідомленні.

О 13:00 – невелика панахида біля підʼїзду.

О 13:30 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Михайлівському храмі на 15 мікрорайоні.

Чин погребіння - кладовище села Низкиничі.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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