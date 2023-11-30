У Луцьку на базі Будинку дитини запрацює реабілітаційний центр

У Луцьку на базі Будинку дитини запрацює реабілітаційний центр
Голова Волинської обласної ради Григорій Недопад відвідав Будинок дитини, на базі якого невдовзі має запрацювати обласний реабілітаційний центр для дітей.

Днями тут завершили облаштування за усіма правилами доступності центральний вхід у будівлю. Безбар’єрність – одна з основних умов і для збереження ліцензії на медичну діяльність установи, і для старту більш масштабних трансформацій під майбутній відновлювальний центр, інформує пресслужба Волинської облради.

Як розповів виконувач обов’язків керівника дитбудинку Руслан Юлдашев, роботи з монтажу пандуса та вхідної зони вартістю майже 400 тисяч гривень профінансували за рахунок грантових коштів від міжнародної неурядової організації «Данська рада у справах біженців». Решту реконструкції – утеплення фасадів, заміна вікон, ремонт покрівлі, розширення простору в середині будівлі, а також встановлення підйомника – планується виконати за фінансової підтримки ЮНІСЕФ. Проєкт реконструкції уже проходить технічну експертизу, для завершення робіт знадобиться не більше як 4 місяці, запевняє керівник сиротинця. Загальна вартість робіт сягне 30 млн грн.

Заступниця директора Тетяна Віговська додала, що, готуючись до створення реабілітаційного центру, адміністрація дитбудинку багато працювала зі спонсорами і благодійниками, тож зібрано майже усе необхідне для відновлення обладнання. Також за грантові кошти персонал проходить фахові навчання з раннього втручання. Вона додала, що на перспективу є плани створити тут і тренінговий центр для дитячих реабілітологів.

«Усе йде за планом, поетапно ми наближуємося до втілення нашої давньої мрії – мати в області дитячий центр ранньої реабілітації. Сподіваємося, що вже наступного року зможемо законтрактувати в НСЗУ цю дуже затребувану послугу», – підсумував візит Григорій Недопад.

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Теги: Недопад, будинок дитини
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