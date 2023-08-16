Хотіла схуднути та розпочала вирощувати мікрозелень: як лучанка започаткувала власну справу

Хотіла схуднути та розпочала вирощувати мікрозелень: як лучанка започаткувала власну справу
Лучанка Оксана Черемісіна вирощує мікрозелень. Раніше жінка працювала в теплиці разом з чоловіком та батьками, але коли справа почала рости, взяла участь у мікрогранті від держави та працевлаштувала двох робітниць.

Про те, як започаткувала власну справу Оксана Черемісіна розповіла Суспільному.

"Почалося з того, що я вирішила худнути й почала купувати та їсти мікрозелень. Я приносила її додому, і приносила, тоді чоловік каже: тож посій собі і я накупляла насіння і почала експериментувати", — каже Оксана Черемісіна.

На початку повномасштабного вторгнення, розповідає Оксана Черемісіна, — родина виїхала в село. На десять днів залишили теплицю з мікрозеленню без догляду. Вся продукція пропала, каже жінка.

"Але почали дзвонити наші супермаркети. Тоді якраз була проблема з завозом продуктів, кажуть вони: давайте, в нас є люди, біженців багато, треба мікрозелень. Таким чином ми вернулися на ринок", — розповідає підприємиця.

Власниця ферми розповідає, що період росту мікрозелені залежить від виду рослин, у середньому – це сім днів. Також відрізняються вимоги температурного режиму, освітлення та поливу. Після отриманих від держави грантових грошей, в теплиці вдалось облаштувати кондиціонери та на роботу взяли ще одну працівницю, розповідає Оксана Черемісіна.

Одна із найманих працівниць, яка працює у теплиці — Ніна Сидорук. Жінка вирощує мікрозелень уже понаді рік, приїжджає на роботу з сусіднього міста Рожище.

"Цікаво мені. Не думала що буду тут працювати, але сіються насінинки такі маленькі. Потім воно так гарно виростає, доглядаю, поливаю щоразу", — говорить жінка.

Окрім мікрозелені, в теплиці ростуть їстівні квіти, також тут готують вітамінний сік. Оксана Черемісіна каже, що за три роки роботи висіяли понад дві тонни насіння, зараз вирощує 15 видів рослин.

Зі слів виконувачки обов'язків сектору інформаційної взаємодії Державної податкової служби у Волинській області Любові Гараніної, 44 тисячі підприємців фізичних осіб нині працюють на Волині, торік власну справу в області започаткували вісім тисяч 300 підприємців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: мікрозелень, підприємство, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хотіла схуднути та розпочала вирощувати мікрозелень: як лучанка започаткувала власну справу
Сьогодні, 01:30
14 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині судили військового за продаж зброї
13 березень, 23:42
У Луцьку біля «Променя» невідомі влаштували дрифт
13 березень, 23:12
До Ради внесли законопроект про мобілізацію ув'язнених
13 березень, 22:44
Схожі новини
Від російських ракет у Луцьку загинув Анатолій Кушнірчук з Ківерцівської громади: оголосили жалобу Від російських ракет у Луцьку загинув Анатолій Кушнірчук з Ківерцівської громади: оголосили жалобу
16 серпень, 2023, 10:33
Сім'ям загиблих внаслідок ракетного обстрілу Луцька виплатять по 200 тисяч гривень Сім'ям загиблих внаслідок ракетного обстрілу Луцька виплатять по 200 тисяч гривень
15 серпень, 2023, 11:50
Вогонь гасили понад 20 рятувальників: оприлюднили фото та відео пожежі під Луцьком Вогонь гасили понад 20 рятувальників: оприлюднили фото та відео пожежі під Луцьком
18 лютий, 2022, 16:20
Як у Луцьку діти із синдромом Дауна вирощують мікрозелень. ФОТО Як у Луцьку діти із синдромом Дауна вирощують мікрозелень. ФОТО
29 листопад, 2021, 02:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хотіла схуднути та розпочала вирощувати мікрозелень: як лучанка започаткувала власну справу
Сьогодні, 01:30
 0
14 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині судили військового за продаж зброї
13 березень, 23:42
 0
У Луцьку біля «Променя» невідомі влаштували дрифт
13 березень, 23:12
 0
До Ради внесли законопроект про мобілізацію ув'язнених
13 березень, 22:44
 0
Медіа
відео
1/8