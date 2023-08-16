Хотіла схуднути та розпочала вирощувати мікрозелень: як лучанка започаткувала власну справу

Оксана Черемісіна вирощує мікрозелень. Раніше жінка працювала в теплиці разом з чоловіком та батьками, але коли справа почала рости, взяла участь у мікрогранті від держави та працевлаштувала двох робітниць.



Про те, як започаткувала власну справу Оксана Черемісіна розповіла



"Почалося з того, що я вирішила худнути й почала купувати та їсти мікрозелень. Я приносила її додому, і приносила, тоді чоловік каже: тож посій собі і я накупляла насіння і почала експериментувати", — каже Оксана Черемісіна.



На початку повномасштабного вторгнення, розповідає Оксана Черемісіна, — родина виїхала в село. На десять днів залишили теплицю з мікрозеленню без догляду. Вся продукція пропала, каже жінка.



"Але почали дзвонити наші супермаркети. Тоді якраз була проблема з завозом продуктів, кажуть вони: давайте, в нас є люди, біженців багато, треба мікрозелень. Таким чином ми вернулися на ринок", — розповідає підприємиця.



Власниця ферми розповідає, що період росту мікрозелені залежить від виду рослин, у середньому – це сім днів. Також відрізняються вимоги температурного режиму, освітлення та поливу. Після отриманих від держави грантових грошей, в теплиці вдалось облаштувати кондиціонери та на роботу взяли ще одну працівницю, розповідає Оксана Черемісіна.



Одна із найманих працівниць, яка працює у теплиці — Ніна Сидорук. Жінка вирощує мікрозелень уже понаді рік, приїжджає на роботу з сусіднього міста Рожище.



"Цікаво мені. Не думала що буду тут працювати, але сіються насінинки такі маленькі. Потім воно так гарно виростає, доглядаю, поливаю щоразу", — говорить жінка.



Окрім мікрозелені, в теплиці ростуть їстівні квіти, також тут готують вітамінний сік. Оксана Черемісіна каже, що за три роки роботи висіяли понад дві тонни насіння, зараз вирощує 15 видів рослин.



Зі слів виконувачки обов'язків сектору інформаційної взаємодії Державної податкової служби у Волинській області Любові Гараніної, 44 тисячі підприємців фізичних осіб нині працюють на Волині, торік власну справу в області започаткували вісім тисяч 300 підприємців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанкавирощує мікрозелень. Раніше жінка працювала в теплиці разом з чоловіком та батьками, але коли справа почала рости, взяла участь у мікрогранті від держави та працевлаштувала двох робітниць.Про те, як започаткувала власну справу Оксана Черемісіна розповіла Суспільному "Почалося з того, що я вирішила худнути й почала купувати та їсти мікрозелень. Я приносила її додому, і приносила, тоді чоловік каже: тож посій собі і я накупляла насіння і почала експериментувати", — каже Оксана Черемісіна.На початку повномасштабного вторгнення, розповідає Оксана Черемісіна, — родина виїхала в село. На десять днів залишили теплицю з мікрозеленню без догляду. Вся продукція пропала, каже жінка."Але почали дзвонити наші супермаркети. Тоді якраз була проблема з завозом продуктів, кажуть вони: давайте, в нас є люди, біженців багато, треба мікрозелень. Таким чином ми вернулися на ринок", — розповідає підприємиця.Власниця ферми розповідає, що період росту мікрозелені залежить від виду рослин, у середньому – це сім днів. Також відрізняються вимоги температурного режиму, освітлення та поливу. Після отриманих від держави грантових грошей, в теплиці вдалось облаштувати кондиціонери та на роботу взяли ще одну працівницю, розповідає Оксана Черемісіна.Одна із найманих працівниць, яка працює у теплиці —. Жінка вирощує мікрозелень уже понаді рік, приїжджає на роботу з сусіднього міста Рожище."Цікаво мені. Не думала що буду тут працювати, але сіються насінинки такі маленькі. Потім воно так гарно виростає, доглядаю, поливаю щоразу", — говорить жінка.Окрім мікрозелені, в теплиці ростуть їстівні квіти, також тут готують вітамінний сік. Оксана Черемісіна каже, що за три роки роботи висіяли понад дві тонни насіння, зараз вирощує 15 видів рослин.Зі слів виконувачки обов'язків сектору інформаційної взаємодії Державної податкової служби у Волинській області, 44 тисячі підприємців фізичних осіб нині працюють на Волині, торік власну справу в області започаткували вісім тисяч 300 підприємців.

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