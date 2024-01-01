На Волині судили військового за продаж зброї





У вироку Володимир-Волинського міського суду вказується, що у 2023 році Михайло Ш., який є військовим, через інтернет-аукціон зброї «Reibert» розмістив оголошення про продаж гранатомета «РПГ – 7В1» 1991 року випуску, пише ІА



Купити зброю зголосився житель Володимира, і вже 30 серпня він переказав військовому на банківську картку 25 534 гривень.



Гранатомет покупцеві підприємливий боєць надіслав через відділення «Нової пошти», що у селищі Просяна Дніпропетровської області.



У подальшому Михайло Ш. через той самий інтернет-аукціон зброї продав ще два пістолети, один з яких був перероблений на вогнепальний із пневматичного. Придбав пістолети все той же житель Володимира, заплативши за кожну одиницю зброї понад 40 тисяч гривень.



Проте незаконну торгівлю припинили правоохоронці, які затримали підприємливого військового.



Під час досудового розслідування між обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості.



Суд затвердив угоду та призначив Михайлу Ш. чотири роки та шість місяців позбавлення волі. Проте звільнив від відбування покарання, якщо він протягом одного року та шести місяців не вчинить нового злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині уродженця Києва судили за незаконний продаж зброї. Чоловік служить в артилерійському дивізіоні на посаді старшого техніка. Протягом двох місяців військовий спромігся продати через інтернет три одиниці зброї.У вироку Володимир-Волинського міського суду вказується, що у 2023 році Михайло Ш., який є військовим, через інтернет-аукціон зброї «Reibert» розмістив оголошення про продаж гранатомета «РПГ – 7В1» 1991 року випуску, пише ІА «Волинські новини» Купити зброю зголосився житель Володимира, і вже 30 серпня він переказав військовому на банківську картку 25 534 гривень.Гранатомет покупцеві підприємливий боєць надіслав через відділення «Нової пошти», що у селищі Просяна Дніпропетровської області.У подальшому Михайло Ш. через той самий інтернет-аукціон зброї продав ще два пістолети, один з яких був перероблений на вогнепальний із пневматичного. Придбав пістолети все той же житель Володимира, заплативши за кожну одиницю зброї понад 40 тисяч гривень.Проте незаконну торгівлю припинили правоохоронці, які затримали підприємливого військового.Під час досудового розслідування між обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості.Суд затвердив угоду та призначив Михайлу Ш. чотири роки та шість місяців позбавлення волі. Проте звільнив від відбування покарання, якщо він протягом одного року та шести місяців не вчинить нового злочину.

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