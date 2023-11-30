У Луцьку біля «Променя» невідомі влаштували дрифт

У Луцьку біля «Променя» невідомі влаштували дрифт
У Луцьку біля РЦ «Промінь» молодики на «Мерседесі» влаштували дрифт.

Відео з'явилось у місцевих телеграм-каналах.

«На відео видно, як водій легкового авто влаштував дрифт на кільці, між машинами. У зйомках була задіяна ціла знімальна група», – йдеться у повідомленні.


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Теги: дрифт, Луцьк
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Коментарі 1
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там же камер з безпечного міста куча)) цікаво а на бетері на нулю він так зможе чи слабо???
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