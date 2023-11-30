У Луцьку біля «Променя» невідомі влаштували дрифт
13 березень, 23:12
У Луцьку біля РЦ «Промінь» молодики на «Мерседесі» влаштували дрифт.
Відео з'явилось у місцевих телеграм-каналах.
«На відео видно, як водій легкового авто влаштував дрифт на кільці, між машинами. У зйомках була задіяна ціла знімальна група», – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відео з'явилось у місцевих телеграм-каналах.
«На відео видно, як водій легкового авто влаштував дрифт на кільці, між машинами. У зйомках була задіяна ціла знімальна група», – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
там же камер з безпечного міста куча)) цікаво а на бетері на нулю він так зможе чи слабо???
Останні новини
14 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині судили військового за продаж зброї
13 березень, 23:42
У Луцьку біля «Променя» невідомі влаштували дрифт
13 березень, 23:12
До Ради внесли законопроект про мобілізацію ув'язнених
13 березень, 22:44
Папа Римський знову неоднозначно висловився про війну в Україні
13 березень, 22:14