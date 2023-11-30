У Луцьку біля «Променя» невідомі влаштували дрифт





Відео з'явилось у місцевих телеграм-каналах.



«На відео видно, як водій легкового авто влаштував дрифт на кільці, між машинами. У зйомках була задіяна ціла знімальна група», – йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку біля РЦ «Промінь» молодики на «Мерседесі» влаштували дрифт.Відео з'явилось у місцевих телеграм-каналах.«На відео видно, як водій легкового авто влаштував дрифт на кільці, між машинами. У зйомках була задіяна ціла знімальна група», – йдеться у повідомленні.

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