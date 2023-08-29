Папа Римський знову неоднозначно висловився про війну в Україні

Папа Римський знову неоднозначно висловився про війну в Україні
Папа Римський Франциск знову неоднозначно висловився про війну. Замість того, щоб нарешті засудити агресорку росію, понтифік абстрактно закликав молитися за подолання «божевілля війни», яка «завжди є поразкою».

Про це пише Vatican News.

«Сьогодні мені принесли вервичку і Євангеліє молодого солдата, який загинув на фронті: він молився з ними. Багато молоді, численні молоді люди йдуть на смерть! Молімося до Господа, щоб дав нам благодать перемогти це божевілля війни, яка завжди є поразкою», – сказав понтифік.

Що це був за солдат, українець чи російськийв окупант – Папа не уточнив.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Папа Римський, заяви, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку біля «Променя» невідомі влаштували дрифт
Сьогодні, 23:12
До Ради внесли законопроект про мобілізацію ув'язнених
Сьогодні, 22:44
Папа Римський знову неоднозначно висловився про війну в Україні
Сьогодні, 22:14
Вчитель з Волині розробив пристрій для швидкого нарізання стрічок на маскувальні сітки
Сьогодні, 21:46
Скільки вантажівок на годину через ПП «Дорогуськ-Ягодин» і «Зосін-Устилуг» пропускають поляки: подробиці
Сьогодні, 21:16
Схожі новини
В УГКЦ очікують роз'яснень від Папи Римського після його слів про росію, Петра І і Катерину ІІ В УГКЦ очікують роз'яснень від Папи Римського після його слів про росію, Петра І і Катерину ІІ
29 серпень, 2023, 03:41
Очільник УГКЦ подарував Папі Римському осколок російської міни, яка влучила в храм Очільник УГКЦ подарував Папі Римському осколок російської міни, яка влучила в храм
08 листопад, 2022, 01:13
Зеленський запросив Папу Римського в Україну Зеленський запросив Папу Римського в Україну
23 березень, 2022, 00:56
Папа Римський особисто прийшов до посольства РФ з проханням припинити війну Папа Римський особисто прийшов до посольства РФ з проханням припинити війну
25 лютий, 2022, 17:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку біля «Променя» невідомі влаштували дрифт
Сьогодні, 23:12
 0
До Ради внесли законопроект про мобілізацію ув'язнених
Сьогодні, 22:44
 0
Папа Римський знову неоднозначно висловився про війну в Україні
Сьогодні, 22:14
 0
Вчитель з Волині розробив пристрій для швидкого нарізання стрічок на маскувальні сітки
Сьогодні, 21:46
 0
Скільки вантажівок на годину через ПП «Дорогуськ-Ягодин» і «Зосін-Устилуг» пропускають поляки: подробиці
Сьогодні, 21:16
 0
Медіа
відео
1/8