Папа Римський знову неоднозначно висловився про війну в Україні

Франциск знову неоднозначно висловився про війну. Замість того, щоб нарешті засудити агресорку росію, понтифік абстрактно закликав молитися за подолання «божевілля війни», яка «завжди є поразкою».



Про це



«Сьогодні мені принесли вервичку і Євангеліє молодого солдата, який загинув на фронті: він молився з ними. Багато молоді, численні молоді люди йдуть на смерть! Молімося до Господа, щоб дав нам благодать перемогти це божевілля війни, яка завжди є поразкою», – сказав понтифік.



Що це був за солдат, українець чи російськийв окупант – Папа не уточнив.

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