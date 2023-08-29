Папа Римський знову неоднозначно висловився про війну в Україні
Сьогодні, 22:14
Папа Римський Франциск знову неоднозначно висловився про війну. Замість того, щоб нарешті засудити агресорку росію, понтифік абстрактно закликав молитися за подолання «божевілля війни», яка «завжди є поразкою».
Про це пише Vatican News.
«Сьогодні мені принесли вервичку і Євангеліє молодого солдата, який загинув на фронті: він молився з ними. Багато молоді, численні молоді люди йдуть на смерть! Молімося до Господа, щоб дав нам благодать перемогти це божевілля війни, яка завжди є поразкою», – сказав понтифік.
Що це був за солдат, українець чи російськийв окупант – Папа не уточнив.
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Про це пише Vatican News.
«Сьогодні мені принесли вервичку і Євангеліє молодого солдата, який загинув на фронті: він молився з ними. Багато молоді, численні молоді люди йдуть на смерть! Молімося до Господа, щоб дав нам благодать перемогти це божевілля війни, яка завжди є поразкою», – сказав понтифік.
Що це був за солдат, українець чи російськийв окупант – Папа не уточнив.
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