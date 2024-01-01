Скільки вантажівок на годину через ПП «Дорогуськ-Ягодин» і «Зосін-Устилуг» пропускають поляки: подробиці





Про це заявив керівник групи протестувальників у Дорогуську Войцєх Лось, передає



«Спочатку ми говорили про розблокування кордону, але не всі на це погодилися, тому змінюємо форму протесту. Відтепер ми пропускатимемо п'ять автомобілів на годину», – заявив Лось.



Він додав, що таким є рішення польських протестувальників, щоб польський уряд побачив, що вони поважають українських водіїв. Натомість Україні цим кроком вони хотіли показати, що з боку протестувальників є добра воля для досягнення згоди. Відтак вони чекають на зустрічний крок з української сторони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польські протестувальники з 14-ї години середи почали пропускати через пункти пропуску «Дорогуськ-Ягодин» і «Зосін-Устилуг» по п’ять вантажівок на годину в бік кордону з Україною.Про це заявив керівник групи протестувальників у Дорогуську, передає Укрінформ із посиланням на радіо Люблін.«Спочатку ми говорили про розблокування кордону, але не всі на це погодилися, тому змінюємо форму протесту. Відтепер ми пропускатимемо п'ять автомобілів на годину», – заявив Лось.Він додав, що таким є рішення польських протестувальників, щоб польський уряд побачив, що вони поважають українських водіїв. Натомість Україні цим кроком вони хотіли показати, що з боку протестувальників є добра воля для досягнення згоди. Відтак вони чекають на зустрічний крок з української сторони.

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