Скільки вантажівок на годину через ПП «Дорогуськ-Ягодин» і «Зосін-Устилуг» пропускають поляки: подробиці
Сьогодні, 21:16
Польські протестувальники з 14-ї години середи почали пропускати через пункти пропуску «Дорогуськ-Ягодин» і «Зосін-Устилуг» по п’ять вантажівок на годину в бік кордону з Україною.
Про це заявив керівник групи протестувальників у Дорогуську Войцєх Лось, передає Укрінформ із посиланням на радіо Люблін.
«Спочатку ми говорили про розблокування кордону, але не всі на це погодилися, тому змінюємо форму протесту. Відтепер ми пропускатимемо п'ять автомобілів на годину», – заявив Лось.
Він додав, що таким є рішення польських протестувальників, щоб польський уряд побачив, що вони поважають українських водіїв. Натомість Україні цим кроком вони хотіли показати, що з боку протестувальників є добра воля для досягнення згоди. Відтак вони чекають на зустрічний крок з української сторони.
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Про це заявив керівник групи протестувальників у Дорогуську Войцєх Лось, передає Укрінформ із посиланням на радіо Люблін.
«Спочатку ми говорили про розблокування кордону, але не всі на це погодилися, тому змінюємо форму протесту. Відтепер ми пропускатимемо п'ять автомобілів на годину», – заявив Лось.
Він додав, що таким є рішення польських протестувальників, щоб польський уряд побачив, що вони поважають українських водіїв. Натомість Україні цим кроком вони хотіли показати, що з боку протестувальників є добра воля для досягнення згоди. Відтак вони чекають на зустрічний крок з української сторони.
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