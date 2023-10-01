Вчитель з Волині розробив пристрій для швидкого нарізання стрічок на маскувальні сітки

Олександр Трачук розробив верстат, який, з його слів, пришвидшить нарізання стрічок для маскувальних сіток.



Чоловік працює вчителем трудового навчання в одній зі шкіл. Як він розповів



"Тканина дуже важко ріжеться ножицями. І дивлячись, скільки часу це забирає, визріла ідея такого верстата. Використав прості леза з канцелярських ножів", — говорить Олександр Трачук.



Пристрій, який розробив вчитель, уже випробували. Верстат завезли луцьким волонтеркам з об’єднання "Павутинки", яке працює з першого дня повномасштабного вторгнення.



Як розповіла волонтерка Оксана Петрова, жінки починали плести маскувальні сітки з тканин, які приносили люди. Пізніше вироби вдосконалили.



"Плели дуже смішні сітки, як вміли. Неправильна колірна гама, неправильне плетиво. Але і дронів не було так багато тоді, можливо на той момент так було добре. Але з часом вдосконалювались, і плетиво вирівнялось", — говорить волонтерка.



Оксана Петрова говорить, що волонтерки ріжуть стрічки і ручними ножицями, і електричними. Тепер будуть користуватись верстатом.



"Цей верстат нас дуже виручить, це велика економія часу", — додала жінка.



Волонтерки показали сітку розміром 10 на 10 метрів, в її основі — пластикова садова сітка. Волонтерка Ольга Грицай каже: плели її тиждень на замовлення військових медиків.



"Ми призвичаюємось до того, що потребує наш захисник. Комусь треба на машини, комусь на танк, на окоп. На окопи беруть ниткові", — каже жінка.



Окрім маскувальних сіток, волонтерки Павутинки виготовляють також нашоломники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Горохівчанинрозробив верстат, який, з його слів, пришвидшить нарізання стрічок для маскувальних сіток.Чоловік працює вчителем трудового навчання в одній зі шкіл. Як він розповів Суспільному , станок виготовив власноруч."Тканина дуже важко ріжеться ножицями. І дивлячись, скільки часу це забирає, визріла ідея такого верстата. Використав прості леза з канцелярських ножів", — говорить Олександр Трачук.Пристрій, який розробив вчитель, уже випробували. Верстат завезли луцьким волонтеркам з об’єднання "Павутинки", яке працює з першого дня повномасштабного вторгнення.Як розповіла волонтерка, жінки починали плести маскувальні сітки з тканин, які приносили люди. Пізніше вироби вдосконалили."Плели дуже смішні сітки, як вміли. Неправильна колірна гама, неправильне плетиво. Але і дронів не було так багато тоді, можливо на той момент так було добре. Але з часом вдосконалювались, і плетиво вирівнялось", — говорить волонтерка.Оксана Петрова говорить, що волонтерки ріжуть стрічки і ручними ножицями, і електричними. Тепер будуть користуватись верстатом."Цей верстат нас дуже виручить, це велика економія часу", — додала жінка.Волонтерки показали сітку розміром 10 на 10 метрів, в її основі — пластикова садова сітка. Волонтерка Ольга Грицай каже: плели її тиждень на замовлення військових медиків."Ми призвичаюємось до того, що потребує наш захисник. Комусь треба на машини, комусь на танк, на окоп. На окопи беруть ниткові", — каже жінка.Окрім маскувальних сіток, волонтерки Павутинки виготовляють також нашоломники.

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