Вчитель з Волині розробив пристрій для швидкого нарізання стрічок на маскувальні сітки

Вчитель з Волині розробив пристрій для швидкого нарізання стрічок на маскувальні сітки
Горохівчанин Олександр Трачук розробив верстат, який, з його слів, пришвидшить нарізання стрічок для маскувальних сіток.

Чоловік працює вчителем трудового навчання в одній зі шкіл. Як він розповів Суспільному, станок виготовив власноруч.

"Тканина дуже важко ріжеться ножицями. І дивлячись, скільки часу це забирає, визріла ідея такого верстата. Використав прості леза з канцелярських ножів", — говорить Олександр Трачук.

Пристрій, який розробив вчитель, уже випробували. Верстат завезли луцьким волонтеркам з об’єднання "Павутинки", яке працює з першого дня повномасштабного вторгнення.

Як розповіла волонтерка Оксана Петрова, жінки починали плести маскувальні сітки з тканин, які приносили люди. Пізніше вироби вдосконалили.

"Плели дуже смішні сітки, як вміли. Неправильна колірна гама, неправильне плетиво. Але і дронів не було так багато тоді, можливо на той момент так було добре. Але з часом вдосконалювались, і плетиво вирівнялось", — говорить волонтерка.

Оксана Петрова говорить, що волонтерки ріжуть стрічки і ручними ножицями, і електричними. Тепер будуть користуватись верстатом.

"Цей верстат нас дуже виручить, це велика економія часу", — додала жінка.

Волонтерки показали сітку розміром 10 на 10 метрів, в її основі — пластикова садова сітка. Волонтерка Ольга Грицай каже: плели її тиждень на замовлення військових медиків.

"Ми призвичаюємось до того, що потребує наш захисник. Комусь треба на машини, комусь на танк, на окоп. На окопи беруть ниткові", — каже жінка.

Окрім маскувальних сіток, волонтерки Павутинки виготовляють також нашоломники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: вчитель, винахідник, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
До Ради внесли законопроект про мобілізацію ув'язнених
Сьогодні, 22:44
Папа Римський знову неоднозначно висловився про війну в Україні
Сьогодні, 22:14
Вчитель з Волині розробив пристрій для швидкого нарізання стрічок на маскувальні сітки
Сьогодні, 21:46
Скільки вантажівок на годину через ПП «Дорогуськ-Ягодин» і «Зосін-Устилуг» пропускають поляки: подробиці
Сьогодні, 21:16
Суд виніс обвинувачувальний вирок нардепу Дубінському
Сьогодні, 20:45
Схожі новини
«Знає про військовий вишкіл не з підручників»: історія демобілізованого вчителя з Волині. ВІДЕО «Знає про військовий вишкіл не з підручників»: історія демобілізованого вчителя з Волині. ВІДЕО
01 жовтень, 2023, 08:04
На Волині помер вчитель, який 44 роки свого життя віддав школі На Волині помер вчитель, який 44 роки свого життя віддав школі
20 червень, 2023, 09:29
Вчитель з Волині, який з фронту прийшов на випускний, розповів про підтримку своїх учнів Вчитель з Волині, який з фронту прийшов на випускний, розповів про підтримку своїх учнів
14 червень, 2023, 17:20
На Волині мобілізований учитель приїхав на свято до випускників. ВІДЕО На Волині мобілізований учитель приїхав на свято до випускників. ВІДЕО
06 червень, 2023, 21:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку біля «Променя» невідомі влаштували дрифт
Сьогодні, 23:12
 0
До Ради внесли законопроект про мобілізацію ув'язнених
Сьогодні, 22:44
 0
Папа Римський знову неоднозначно висловився про війну в Україні
Сьогодні, 22:14
 0
Вчитель з Волині розробив пристрій для швидкого нарізання стрічок на маскувальні сітки
Сьогодні, 21:46
 0
Скільки вантажівок на годину через ПП «Дорогуськ-Ягодин» і «Зосін-Устилуг» пропускають поляки: подробиці
Сьогодні, 21:16
 0
Медіа
відео
1/8