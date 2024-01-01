До Ради внесли законопроект про мобілізацію ув'язнених





Про це повідомляє



Відповідно до назви законопроекту, умовно-достроково звільняти від відбування покарання хочуть тих ув'язнених, які погодяться проходити військову службу за контрактом.



Станом на зараз тексту законопроекту поки немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Верховної ради України внесли законопроект, яким пропонується дозволити звільняти ув'язнених від відбування покарання у разі проходження військової служби.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ.Відповідно до назви законопроекту, умовно-достроково звільняти від відбування покарання хочуть тих ув'язнених, які погодяться проходити військову службу за контрактом.Станом на зараз тексту законопроекту поки немає.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію