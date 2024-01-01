До Ради внесли законопроект про мобілізацію ув'язнених
Сьогодні, 22:44
До Верховної ради України внесли законопроект, яким пропонується дозволити звільняти ув'язнених від відбування покарання у разі проходження військової служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ.
Відповідно до назви законопроекту, умовно-достроково звільняти від відбування покарання хочуть тих ув'язнених, які погодяться проходити військову службу за контрактом.
Станом на зараз тексту законопроекту поки немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ.
Відповідно до назви законопроекту, умовно-достроково звільняти від відбування покарання хочуть тих ув'язнених, які погодяться проходити військову службу за контрактом.
Станом на зараз тексту законопроекту поки немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку біля «Променя» невідомі влаштували дрифт
Сьогодні, 23:12
До Ради внесли законопроект про мобілізацію ув'язнених
Сьогодні, 22:44
Папа Римський знову неоднозначно висловився про війну в Україні
Сьогодні, 22:14
Вчитель з Волині розробив пристрій для швидкого нарізання стрічок на маскувальні сітки
Сьогодні, 21:46
Скільки вантажівок на годину через ПП «Дорогуськ-Ягодин» і «Зосін-Устилуг» пропускають поляки: подробиці
Сьогодні, 21:16