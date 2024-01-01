До Ради внесли законопроект про мобілізацію ув'язнених

До Ради внесли законопроект про мобілізацію ув'язнених
До Верховної ради України внесли законопроект, яким пропонується дозволити звільняти ув'язнених від відбування покарання у разі проходження військової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ.

Відповідно до назви законопроекту, умовно-достроково звільняти від відбування покарання хочуть тих ув'язнених, які погодяться проходити військову службу за контрактом.

Станом на зараз тексту законопроекту поки немає.

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Теги: Мобілізація, війна, зекі
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