ЄС затвердив 5 млрд євро на зброю для України





Про це повідомили у Раді Євросоюзу,



"Євросоюз і далі рішуче налаштований надавати тривалу підтримку Україні та гарантувати, що вона отримає військове обладнання, необхідне їй для самозахисту", - йдеться у повідомленні.



Раніше Європейська комісія схвалила виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги у межах програми підтримки бюджету в межах кампанії "Stand up for Ukraine". Документ про надання коштів 2022 року підписали під час 8-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЄС затвердив 5 мільярдів євро на зброю для України.Про це повідомили у Раді Євросоюзу, передає кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі."Євросоюз і далі рішуче налаштований надавати тривалу підтримку Україні та гарантувати, що вона отримає військове обладнання, необхідне їй для самозахисту", - йдеться у повідомленні.Раніше Європейська комісія схвалила виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги у межах програми підтримки бюджету в межах кампанії "Stand up for Ukraine". Документ про надання коштів 2022 року підписали під час 8-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі.

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