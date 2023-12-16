ЄС затвердив 5 млрд євро на зброю для України

ЄС затвердив 5 млрд євро на зброю для України
ЄС затвердив 5 мільярдів євро на зброю для України.

Про це повідомили у Раді Євросоюзу, передає кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.

"Євросоюз і далі рішуче налаштований надавати тривалу підтримку Україні та гарантувати, що вона отримає військове обладнання, необхідне їй для самозахисту", - йдеться у повідомленні.

Раніше Європейська комісія схвалила виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги у межах програми підтримки бюджету в межах кампанії "Stand up for Ukraine". Документ про надання коштів 2022 року підписали під час 8-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі.

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Теги: ЄС, гроші, Україна
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