Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 березня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 березня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, 3-8 м/с.
Температура:
- по області вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 5-10° тепла,
- в Луцьку вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, 3-8 м/с.
Температура:
- по області вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 5-10° тепла,
- в Луцьку вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла.
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