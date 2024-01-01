Комунальники на Волині поцупили пісок на мільйон

Комунальники на Волині поцупили пісок на мільйон
На Волині правоохоронці повідомили про підозру керівнику та двом працівникам комунального підприємства, які незаконно видобули пісок на суму понад 1,2 млн грн..

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури виконувачу обов’язків директора, головному бухгалтеру та бухгалтеру комунального підприємства однієї з селищних рад Луцького району повідомлено про підозру у незаконному видобутку корисних копалин місцевого значення у великому розмірі, вчиненому службовою особою з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 240 КК України).
Комунальники на Волині поцупили пісок на мільйон

За даними слідства, із вересня по грудень 2023 року керівник підприємства без отримання спеціального дозволу на користування надрами та сплати у бюджет відповідних платежів, використовуючи належну підприємству техніку, здійснював на території селищної ради видобуток піску та доставку його клієнтам.
Комунальники на Волині поцупили пісок на мільйон

Бухгалтери ж вносили до офіційних документів відомості щодо використання транспортних засобів комунального підприємства в цілях, що не суперечать зареєстрованим видам його економічної діяльності, та отримували кошти від клієнтів.
Комунальники на Волині поцупили пісок на мільйон

У результаті цих протиправних дій довкіллю завдано шкоду на суму понад 1,2 мільйона гривень.

Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області за оперативного супроводу УСР в області ДСР Національної поліції України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: кримінал, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 березня
Сьогодні, 20:00
У Володимирі вшанували полеглих воїнів 14-ї бригади
Сьогодні, 19:16
Комунальники на Волині поцупили пісок на мільйон
Сьогодні, 18:40
Оштрафували мотоцикліста, який напідпитку влетів у припарковане авто на Волині
Сьогодні, 18:11
«Досить червоних ліній», - Литва про відправку західних військ до України
Сьогодні, 17:48
Схожі новини
На Волині через оборудку командира полонена військова втратила мільйон На Волині через оборудку командира полонена військова втратила мільйон
27 лютий, 16:10
У Луцьку з-під поли торгували «калашами» У Луцьку з-під поли торгували «калашами»
26 лютий, 16:22
На Волині знайшли чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві та махінаціях з автомобілями На Волині знайшли чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві та махінаціях з автомобілями
23 січень, 02:17
Поліція оперативно затримала розбійника в Луцькому районі Поліція оперативно затримала розбійника в Луцькому районі
18 січень, 15:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 березня
Сьогодні, 20:00
 0
У Володимирі вшанували полеглих воїнів 14-ї бригади
Сьогодні, 19:16
 0
Комунальники на Волині поцупили пісок на мільйон
Сьогодні, 18:40
 0
Оштрафували мотоцикліста, який напідпитку влетів у припарковане авто на Волині
Сьогодні, 18:11
 0
«Досить червоних ліній», - Литва про відправку західних військ до України
Сьогодні, 17:48
 0
Медіа
відео
1/8