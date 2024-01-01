Комунальники на Волині поцупили пісок на мільйон

На Волині правоохоронці повідомили про підозру керівнику та двом працівникам комунального підприємства, які незаконно видобули пісок на суму понад 1,2 млн грн..Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури виконувачу обов’язків директора, головному бухгалтеру та бухгалтеру комунального підприємства однієї з селищних рад Луцького району повідомлено про підозру умісцевого значення у великому розмірі, вчиненому службовою особою з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 240 КК України).За даними слідства, із вересня по грудень 2023 року керівник підприємства без отримання спеціального дозволу на користування надрами та сплати у бюджет відповідних платежів, використовуючи належну підприємству техніку, здійснював на території селищної ради видобуток піску та доставку його клієнтам.Бухгалтери ж вносили до офіційних документів відомості щодо використання транспортних засобів комунального підприємства в цілях, що не суперечать зареєстрованим видам його економічної діяльності, та отримували кошти від клієнтів.У результаті цих протиправних дій довкіллю завдано шкоду на суму понад 1,2 мільйона гривень.Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області за оперативного супроводу УСР в області ДСР Національної поліції України.