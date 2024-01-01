Оштрафували мотоцикліста, який напідпитку влетів у припарковане авто на Волині





Про це пише



Любешівський районний суд розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.



Ще 27 січня по вулиці Шляховій у Дольську, керуючи мотоциклом «Lifan» у стані алкогольного сп`яніння, чоловік не дотримався безпечного інтервалу й зіткнувся з припаркованим автомобілем «Рено». Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобіль зазнав механічних пошкоджень.



До суду на розгляд справи порушник не з`явився, проте його вина була стверджена протоколами про адміністративні правопорушення, схемою дорожньо-транспортної пригоди, письмовими поясненнями потерпілого та свідка, актом огляду на стан алкогольного сп`яніння з використанням спеціальних технічних засобів і відеозаписами з нагрудних відеокамер поліціянтів.



У підсумку суддя Віталій Глинянчук оштрафував винуватця аварії на 17 тисяч гривень і позбавив водійських прав на один рік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині чоловік постав перед судом за скоєну у стані алкогольного сп’яніння дорожньо-транспортну пригоду.Про це пише Район.Любешів Любешівський районний суд розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка заЩе 27 січня по вулиці Шляховій у Дольську, керуючи мотоциклом «Lifan» у стані алкогольного сп`яніння, чоловік не дотримався безпечного інтервалу й зіткнувся з припаркованим автомобілем «Рено». Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобіль зазнав механічних пошкоджень.До суду на розгляд справи порушник не з`явився, проте його вина була стверджена протоколами про адміністративні правопорушення, схемою дорожньо-транспортної пригоди, письмовими поясненнями потерпілого та свідка, актом огляду на стан алкогольного сп`яніння з використанням спеціальних технічних засобів і відеозаписами з нагрудних відеокамер поліціянтів.У підсумку суддяоштрафував винуватця аварії на 17 тисяч гривень і позбавив водійських прав на один рік.

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